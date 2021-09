Dal geco al serpente: quei disegni nascosti sulle Jeep

Forse non tutti sanno che Jeep ha ripreso sulle sue auto un'usanza tipicamente americana, quella degli ' Easter Eggs ', cioè la tradizione di decorare le uova di Pasqua per poi nasconderle in casa e farle cercare ai bambini .

Per quanto riguarda Jeep Compass, uno dei dettagli più evidenti e più amati è il geco (nella zona dei tergicristalli). Oltre a questo, possiamo trovare anche un altro rettile che non passa inosservato: il piccolo serpentello o mostro di lochness disegnato sul lunotto posteriore (vedi foto qui sotto).

Sulla cuffia della leva del cambio e nella parte posteriore della seduta del sedile passeggero c'è un disegnino nero che rappresenta una Jeep Willys, stilizzata col numero 5. La stessa Jeep Willys è disegnata anche sul parabrezza anteriore della Compass.

Guardando con occhio attento la cornice del pulsante d’avviamento, compare una scritta in cui si legge: ''To new adventures'': tradotto 'stai partendo per nuove avventure'.

I dettagli sono davvero difficili da scoprire: ad esempio sulla gomma che ricopre il poggia piede sinistro del guidatore c'è la scritta in codice morse: 'Sand, Snow, Rivers, Rocks' (vedi foto qui sotto).

Sotto al sedile passeggero, sulla plastica, sono disegnate le coordinate per raggiungere la località Revengein Moab nello Utah, dove vengono testate tutte le Jeep. Questo disegno nella Renegade si trova anche nella vaschetta porta oggetti.

Un altro degli 'Easter Eggs' delle Jeep è la riproduzione delle forme stilizzate dei fari tondi e delle sette feritoie che possiamo trovare disegnate nel portellone del bagagliaio, nei rivestimenti degli sportelli, nei vetri dei fari e delle luci posteriori.

Passando all'esterno della vettura, dove si trova il tappo del serbatoio della Jeep Renegade, la guarnizione svela la sagoma di un ragno e una scritta che recita “Ciao baby”.

