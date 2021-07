Cristiano Ronaldo in posa con la nuova Rolls Royce Ghost

editato in: da

In attesa di capire se il suo futuro calcistico proseguirà o meno in Italia con la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo arricchisce il suo parco auto con un gioiello capace di fare invidia a tutti. Il talento lusitano, appassionato delle quattro ruote, ha pubblicato sui social uno scatto accanto alla sua nuovissima Rolls Royce Ghost, ennesima auto del garage firmata dalla Casa britannica.

Con un messaggio criptico, che ha acceso le fantasie di tanti tifosi e appassionati del mondo del pallone, il cinque volte pallone d’Oro ha mostrato ai follower il nuovo acquisto che si aggiunge a un parco auto già ricco e di rilievo. Dopo l’acquisto di una Rolls Royce Cullinian da 400.000 euro, diverse Ferrari (di recente ne ha acquistata una da 1,6 milioni di euro), una lunga lista di Bugatti, Lamborghini e Mercedes, il campione portoghese non si accontenta e aggiunge alla lista un’auto che ha fatto la storia del marchio inglese.

Sviluppata sul pianale derivante da quella della BMW Serie 7, la Rolls Royce Ghost ha un passo di 3.290 mm e un motore da 12 cilindri a V sovralimentato mediante due turbine. Il nuovo gioiello a disposizione di CR7 può contare poi su una potenza erogata è di 570 CV, 420 kW, con un propulsore che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Un vero bolide per l’asso portoghese, che alla guida dell’auto britannica può raggiungere una velocità massima di circa 250 km/h.

Non nuovo alla velocità, sia in campo che fuori, Ronaldo non fermerà di certo qui la sua collezione di auto. La Rolls Royce Ghost, scelta nella sua versione con livrea a due tonalità, si aggiunge infatti anche a una serie di auto storiche, come una McLaren di Senna, che il nativo di Funchal tiene rigorosamente custodite nei propri parcheggi privati e di recente protagoniste di un trasloco misterioso.

Mentre le voci di mercato si rincorrono, con la data del 25 luglio cerchiata in rosso per i tifosi bianconeri che lo attendono a Torino per l’incontro con Allegri e il via alla preparazione, il portoghese va oltre i pensieri calcistici alimentando sempre più la propria passione per le quattro ruote. Di certo, una volta appesi gli scarpini al chiodo, Cristiano potrà proseguire a macinare chilometri, questa volta però al volante delle sue auto.