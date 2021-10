Confermato il ritorno della Lancia Delta

Lancia Delta è l'icona dei rally, quella che non dimenticheremo mai, che ha appassionato milioni di persone. Sono tanti i fan che da anni sognano un ritorno della mitica Deltona. Facciamo un salto nel passato? La prima generazione fu prodotta da Lancia dal 1979 al 1993 in un totale di 525.231 unità, incluse le versioni sportive.

La storia di quest’auto straordinaria la conosciamo, ne abbiamo parlato spesso. Tanti i traguardi raggiunti, superlativo il successo di Delta sul mercato. In questo momento la Casa Lancia fa parte dei brand premium del Gruppo Stellantis, nuovo colosso dell’automotive che ha preso vita a gennaio 2021. Nei piani futuri, il marchio vorrebbe riportare in vita alcune delle sue eccezionali creazioni del passato. Tra queste ovviamente non può mancare anche la mitica Lancia Delta.

Abbiamo assistito a differenti progetti legati al ‘mondo Delta’, designer che la immaginano nelle sue nuovi vesti, la ridisegnano, la trasformano, c’è chi la restaura, chi la sogna. È una delle vetture più iconiche e amate del passato, nota per il suo look muscoloso e per i suoi successi nel campionato mondiale rally. Finalmente la conferma, sarà proprio la stessa Casa Lancia a riportarla in vita.

La nuova Delta sarà elettrica, ma avrà tutti quegli elementi che l’hanno resa un emblema della storia dell’automobilismo italiano. Come abbiamo detto, negli anni tanti designer hanno ipotizzato il look della vettura in chiave moderna, tra cui anche Sebastiano Ciarcià, con cui avevamo parlato, ci aveva raccontato com’era nato il suo magnifico progetto, e ci aveva inviato le sue immagini mozzafiato.

Oggi è ufficiale, Lancia Delta torna. Non si tratta di indiscrezioni ma di vere e proprie dichiarazioni rilasciate da Luca Napolitano, nuovo CEO di Lancia (intervista per il Corriere della Sera). Bisognerà aspettare circa 4 anni, probabilmente nel 2026 torneremo a sognare. Ha sottolineato: “Tutti vogliono la Delta e nei nostri piani non può mancare”.

Sarà un’auto che porterà con sé un grande bagaglio di stile e emozioni, ma sarà anche uno dei più grandi esempi di progresso e tecnologia. Ancora non sono state rilasciate informazioni dettagliate sulla nuova Lancia Delta del futuro, sappiamo solo che sarà elettrica e che molto probabilmente sarà costruita utilizzando una piattaforma del gruppo Stellantis. A noi non resta quindi che attendere novità e ulteriori conferme sul progetto, in un momento in cui il mercato auto sta soffrendo molto.