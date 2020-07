Compra una Ferrari usata: esce dal concessionario e va fuoco

editato in: da

In fiamme una rara Ferrari F40 da un milione di euro

Si può tranquillamente parlare di grande sfortuna per quanto successo a Curno, in provincia di Bergamo.

Un uomo aveva appena acquistato uan fiammante Ferrari Modena (prodotta a Maranello dal 1999 al 2004) coronando probabilmente il sogno di una vita. Come riportano le cronache locali si trattava di una Ferrari usata, ma certo nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo di lì a poco.

Percorsi pochi chilometri dall’uscita del concessionario, l’uomo ha iniziato a vedere del fumo uscire dal cofano dell’auto e a sentire un forte odore di bruciato.

Ha fatto appena in tempo ad accostare e mettersi in salvo prima che la vettura venisse avvolta e distrutta dalle fiamme divampate dal motore. Ora si dovranno accertare le cause di quanto successo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Dalmine, che hanno provveduto a domare le fiamme e bonificare l’area dell’incendio.