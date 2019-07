Nella collezione di Cristiano Ronaldo entra una McLaren Senna

editato in: da

La nuova auto di Cristiano Ronaldo: una Mercedes AMG…dispetto alla Ferrari

Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto il suo grandissimo amore per le hypercar più estreme in produzione.

Abbiamo già visto in altre occasioni quali sono le macchine super potenti e altrettanto costose che il calciatore tra i più forti e conosciuti del mondo tiene nel suo garage. Oggi invece parliamo dell’ultima creatura eccezionale entrata a far parte della sua collezione. Si tratta della McLaren Senna da 800 cavalli. La supercar di Woking sulla quale CR7 è stato immortalato al volante sulle strade del Portogallo.

L’ultima volta che abbiamo parlato di Cristiano Ronaldo è stato per svelare che si era accaparrato l’esemplare unico della Bugatti La Voiture Noire, auto che è stata presentata proprio lo scorso mese di marzo all’89esima edizione del Salone di Ginevra e che potrebbe essere pronta tra il 2021 e il 2022. Una vettura straordinaria, la più costosa al mondo. Insomma le supercar mozzafiato sono una vera passione per il calciatore, che non si lascia mai scappare le migliori.

Il cinque volte pallone d’oro è stato appena immortalato al volante di questa McLaren Senna con targa italiana. I paparazzi lo hanno beccato con la sua auto speciale, una ultracoupé che è stata realizzata in edizione limitata di sole 500 unità, che tra l’altro sono state tutte vendute a prezzi che si aggirano attorno a un milione di euro per ogni modello.

Il corpo vettura della McLaren Senna è completamente creato con la fibra di carbonio, l’abitacolo è costituito dalla MonoCell II esclusiva e alle sue spalle si trova l’unità 4.0 V8 sovralimentata con due turbocompressori. La supercar speciale di Cristiano Ronaldo è in grado di sprigionare una potenza eccezionale di 800 CV ed 800 Nm di coppia massima al retrotreno, per performance da urlo.

Il calciatore tra i migliori al mondo, CR7 infatti è un fuoriclasse che ha concluso la prima stagione nella Juventus con un attivo di 21 reti in Campionato e 6 in Champions League, non è estraneo ad auto di potenze di questo livello. Tra tutte le altre hypercar che sappiamo far parte della sua collezione ci sono anche una Maserati GranCabrio, una Porsche 911 Cabrio, una McLaren MP4-12C, una Bugatti Chiron e una Veyron, una Bmw M6, una Lamborghini Aventador, una Ferrari 599 GTO, un’Audi R8, una Mercedes S65 AMG, due Rolls-Royce e molte altre eccezionali.