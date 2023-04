Le città più trafficate al mondo: le italiane in classifica

Fonte: Ansa Auto bloccate nel traffico

Il traffico, si sa, è uno degli incubi peggiori per gli automobilisti e per chi ha fretta. Quante volte, infatti, è capitato di mettersi in auto per raggiungere una destinazione più o meno vicina e impiegarci talmente tanto tempo da aver rimpianto di essere andati a piedi? Situazione al limite, certo, se si pensa alle ore interminabili in coda nei weekend da bollino nero in autostrada, ma episodi che chi vive in città conosce bene.

Parliamo di ore e ore al volante, spesso per fare qualche metro per poi fermarsi nuovamente. Un vero e proprio incubo che tutti almeno una volta nella vita hanno vissuto: rimanere imbottigliati nel traffico. Ma quali sono le città più trafficate al mondo? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la INRIX, una società privata che fornisce dati e consigli sulla mobilità, che ha stilato la speciale classifica.

Le città più trafficate al mondo

Che si tratti di Europa, America o Asia, la storia è sempre la stessa, con città rese caotiche dal traffico. Rimanere bloccati in strada, infatti, è consuetudine per milioni di lavoratori all’uscita dall’ufficio, proprie nelle ore di punta in cui tutti provano a tornare a casa quanto prima per poi fare i conti col traffico.

Ecco allora che nell’annuale analisi sulla mobilità nel mondo INRIX ha stilato la classifica delle città più trafficate al mondo, un po’ per non far sentire da soli milioni di automobilisti in attesa in coda. I ricercatori analizzando i flussi di traffico basati sui dati GPS anonimi di centinaia di grandi città in tutto il mondo, hanno stilato la classifica delle città più trafficate e hanno poi messo a confronto la situazione 2022 con quella del 2021 e del 2019, ossia prima che la pandemia cambiasse tante delle nostre abitudini (traffico comporta inquinamento, qui vi abbiamo parlato del nuovo rischio).

Basandosi su questi dati è stato possibile calcolare le ore trascorse nel traffico in auto e la velocità media. Incrociando i risultati è stata quindi composta una classifica globale, ma anche per continenti e Paesi. La top 10? Eccola qui:

Londra (U.K.) Chicago (USA) Parigi (Francia) Boston (USA) New York (USA) Bogotà (Colombia) Toronto (Canada) Philadelphia (USA) Miami (USA) Palermo (Italia)

Prima di analizzare nel dettaglio i dati, va sottolineato che la classifica si basa sul “punteggio INRIX”, ovvero un coefficiente che tiene conto del disagio dovuto alle code in rapporto alla grandezza della città. Dalla classifica si può quindi notare che la città più trafficata in assoluto è Londra, con i londinesi che perdono 156 ore nel traffico, con un +5% rispetto al 2019 e al 2021. A seguire c’è Chicago, negli States, con un media invidiabile di 155 ore in auto per un +49% sul 2021 e un +7% sul 2019. Ultimo gradino del podio per Parigi: 138 ore, ma dati in controtendenza rispetto al 2021 (-1%) e 2019 (addirittura -16%).

Ma attenzione, perché in top 10 c’è anche una città italiana, Palermo, seguita poi da tanti altri centri del Bel Paese.

La top 10 delle città italiane più trafficate

Ebbene sì, la città più trafficata in Italia nel 2022 è stata proprio Palermo. Con 121 ore al volante e una variazione del +11% rispetto al 2021, ma in perdita del 12% rispetto al 2019, il capoluogo siciliano si piazza al 10° posto della classifica globale. Poco distante Roma, mentre c’è un vero e proprio abisso con una città che si trova addirittura al quarto posto in Italia e al 61° tra le città più trafficate al mondo.

Ecco la top 10 delle città italiane più trafficate secondo il Global Traffic Scorecard:

Palermo (10°) Roma (13°) Torino (29°) Milano (61° nel mondo) Genova (66°) Verona (76°) Napoli (83°) Firenze (88°) Busto Arsizio (90°) Bari (92°)

Avete letto bene. Dopo Palermo, Roma (107 ore con nessuna variazione rispetto al 2021 e -36% sul 2019) e Torino (che occupa il 29° posto globale con 86 ore, -7% sul 2019 e -30% sul 2021), Milano è al quarto posto in Italia, ma addirittura al 61° nel mondo. Forse anche grazie al massiccio smartworking per i lavoratori, nella città meneghina si passano “solo” 59 ore in macchina, con un -10% rispetto al 2021 e -40% rispetto al 2019 (qui vi abbiamo parlato dei bonus contro l’inquinamento a Milano).

All’ultimo posto della top 10 Bari, col 92° posto globale con 55 ore in auto, +2% sul 2021 e -33% sul 2019. La meno trafficata? Su 991 città analizzate a livello globale, le ultime tre italiane classificate sono Lucera (Foggia), Asti e Gioia del Colle (Bari). Nella cittadina Foggiana, all’833° posto, si passano 10 ore al volante nel traffico con variazioni del -49% sul 2021 e -36% sul 2019, mentre nella città piemontese (890° posto) solo 6 ore (nessuna variazione sul 2021, -82 sul 2019). Col 913° posto globale chiude proprio Gioia del Colle, con sole 5 ore in auto e variazioni del -20% sul 2021 e -60% sul 2019.