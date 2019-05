Guardare un film dalla propria auto: il drive-in arriva a Milano

editato in: da

Guardare i film restando comodamente seduti in auto: sarà possibile questa estate grazie al drive-in all’Idroscalo di Milano.

L’iniziativa del Cinema Bianchini porterà il cinema drive-in all’Idroscalo di Milano. Si partirà il prossimo 24 maggio e durerà fino al 30 luglio, con proiezioni previste per ogni fine settimana. Un vero e proprio viaggio nel tempo verso gli anni ’50, epoca in cui spopolavano i cinema drive-in, rimasti poi in auge almeno fino agli anni ’80. Sapore vintage per pellicole da guardare comodamente seduti dentro le proprio automobili. Il via ci sarà a partire dal prossimo 24 maggio, giornata di inaugurazione del Cinema drive-in allestito dall’Idroscalo di Milano. Il programma prevede proiezioni serali, alle ore 21.30, ogni venerdì, sabato e domenica, negli spazi del più antico idroporto d’Italia.

I film verranno proiettati su un maxi schermo e basterà recarsi all’Idroscalo a bordo della propria auto per godersi la serata. Si tratta di un progetto realizzato dal Cinema Bianchini in collaborazione con Mediaset che ha inserito in calendario una vasta selezione di pellicole provenienti dal proprio catalogo Infinity. Già comunicati anche i prezzi dei biglietti d’ingresso: 10 euro a persona o 20 euro a vettura. Una grande iniziativa che durerà per gran parte dell’estate, fino al week end del 30 luglio.

Le novità all’Idroscalo di Milano non finiscono qui. Oltre al drive-in, il cinema a bordo della propria automobile, c’è un’altra importante proposta per tutti gli appassionati: il Cinema in spiaggia. A differenza del drive-in, sarà inaugurato il prossimo 31 maggio e allestito sulla sponda ovest dell’Idroscalo. In questo caso, cambia la modalità di visione: si potrà guardare ogni sera un film diverso a bordo lago, sulla spiaggia e comodamente seduti su una sedia sdraio. Come succede per il drive-in, il calendario del Cinema in spiaggia sarà il medesimo, con le proiezioni delle pellicole in programma alle 21.30 dal venerdì alla domenica, fino al 30 luglio 2019. I biglietti costeranno 10 euro a persona.

Sarà un’occasione e speciale, a disposizione degli appassionati di cinema e non solo, per scoprire pellicole recenti o riscoprire capolavori del passato, trascorrendo piacevoli serate a bordo della propria auto oppure seduti su una sdraio a bordo lago. Tra i film in programmazioni, ci sono i grandi classici di Totò o successi più recenti firmati da Paolo Virzì. Non possono mancare le perle della grande commedia italiana degli anni ’80 e ’90 di Carlo Verdone e Renato Pozzetto, così come i film intramontabili di Alberto Sordi.