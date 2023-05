Che auto guida Simone Inzaghi

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA Simone Inzaghi: che auto guida l'allenatore dell'Inter

Anno duro per il mister Simone Inzaghi con l’Inter, ma questo non ferma di certo la passione che hanno calciatori e allenatori per le auto di lusso, sportive e potenti, oltre che super costose. Siamo sempre curiosi di scoprire quali sono i bolidi che si celano nei garage dei campioni.

Il calcio è una delle più grandi passioni degli italiani, e su questo non abbiamo alcun dubbio. Tra le squadre più amate della Serie A c’è l’Inter, che da un paio d’anni ha Simone Inzaghi come allenatore, che sfoggia una bellissima auto.

Ricordiamo che Simone Inzaghi ha avuto una carriera da calciatore importante e unica, tanti i suoi successi, che lo hanno reso negli anni sempre più noto al pubblico e amato dai tifosi. Gradita e strameritata la chiamata all’Inter come mister, Simone Inzaghi si è senza dubbio distinto come uno dei migliori tecnici del Paese.

Detto ciò, che auto guida l’allenatore dell’Inter? Si tratta di un modello molto bello e particolare, che non può certamente passare inosservato. Parliamo di una fiammante Volvo XC90, uno dei SUV più imponenti che la Casa automobilistica svedese abbia mai realizzato, un mezzo 4×4 che mostra le linee classiche dei veicoli di Volvo, e tutte le rifiniture tipiche degli altri modelli in gamma del brand, ma le dimensioni sono davvero maestose.

Fonte: Ufficio Stampa Volvo

Il SUV è lungo infatti 4,95 metri, largo 2,01 e alto 1,78 metri: dimensioni che consentono alla bellissima Volvo XC90 di Simone Inzaghi di essere una meravigliosa e comoda cinque posti, ma anche una spaziosa sette posti.

Quanto costa

Volvo XC90, un SUV una garanzia. È chiaro che uno lo stipendio della portata del mister dell’Inter consente di avere una vettura premium, alto di gamma. Non sappiamo con certezza qual è il modello che ha Inzaghi, ma possiamo affermare che la Casa propone una variante ibrida/benzina e una plug-in, oltre a un modello diesel.

In ogni caso tutte le versioni di Volvo XC90 a listino hanno caratteristiche molto simili: il motore scelto dal brand svedese è un 4 cilindri 2.0 di cilindrata, in grado di sprigionare una potenza pari a 235 cavalli per la versione diesel, 250 cavalli per la variante ibrida standard e arriva a una potenza estrema di 455 cavalli per la variante ibrida plug-in.

Quello che ogni versione a listino ha in comune con l’altra però, nonostante le motorizzazioni differenti, è la velocità massima raggiungibile, che arriva a 180 km/h. Per quanto riguarda il prezzo di listino della Volvo XC90, chiaramente tutto varia in base agli optional. Possiamo dire però che si parte dai 77.000 euro circa, ma la versione più equipaggiata e con motorizzazione ibrida plug-in viene offerta per 100.000 euro.

Un’auto grazie e spaziosa, che consente di fare grandi viaggi fino a sette persone e nel massimo del comfort. Una vettura premium e alto di gamma, con tutti gli accessori e gli equipaggiamenti di serie che solo un modello “lusso” può vantare: di sicuro solo un tecnico come Simone Inzaghi o chi ha una brillante professione come la sua, può permettersi un’auto del genere.