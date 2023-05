Che auto guida Marco Mengoni

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA Marco Mengoni, la sua auto è una Peugeot RCZ Asphalt

E se quelle dei calciatori sono quasi sempre auto da urlo, bolidi estremi dalla potenza esagerata e dal prezzo da capogiro, forse non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda le vetture di cantanti, attori e altri personaggi.

All’epoca del Festival di Sanremo, lo scorso febbraio, avevamo visto le auto di Amadeus e Morandi, presentatore e co-presentatore dell’edizione 2023 del Festival della canzone italiana. Oggi, dopo gli Eurovision, siamo curiosi di sapere invece qual è l’auto di Marco Mengoni, vincitore di Sanremo.

La carriera di Mengoni

Tre Festival di Sanremo e due vittorie, un grandissimo traguardo per il giovane cantante Marco Mengoni, classe 1988. Quest’anno il pezzo che ha vinto al Festival è stato la canzone “Due vite”, ormai sulla bocca di tutti.

Quello del cantante di Roncilione (in provincia di Viterbo) è un talento naturale, e oggi gli permette di volare in vetta alle classifiche nazionali e internazionali. Marco Mengoni è stato anche il primo artista italiano a vincere il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, nel 2010 e poi ancora nel 2015.

E non è ancora tutto, è anche il primo italiano nella storia artistica del nostro Paese a essersi esibito al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013. E si è conclusa da poco l’ultima edizione del prestigioso Eurovision Song Contest 2023, in cui Mengoni ha guadagnato la quarta posizione. Una serie di successi davvero eccezionali, e noi ci siamo chiesti: ma questo splendido cantante dal cuore d’oro, che auto possiede? A voi la risposta.

La sua auto

Visti i successi internazionali del cantante e la brillante carriera, il primo pensiero quando pensiamo al garage di Marco Mengoni è sicuramente quello di trovarci una vettura molto costosa, di lusso.

Ebbene, ci sbagliamo, ancora una volta l’artista laziale mostra il suo animo puro e la sua voglia di continuare a restare una persona umile e coi piedi per terra. E infatti non c’è nessuna Ferrari a casa sua, come nemmeno una Lamborghini, ma neppure un’Audi, una Mercedes o una BMW costose. Tutt’altro, l’auto di Marco Mengoni è una Peugeot RCZ Asphalt, che lo accompagna durante i suoi tour.

Come il cantante stesso ha dichiarato, a quella macchina è molto affezionato e – quando le distanze lo permettono – se la porta anche in tour per l’Italia. L’artista ama particolarmente i veicoli della Casa del Leone, e anche il suo staff ne è dotato. Sappiamo infatti che nella sua squadra ci sono anche una Peugeot 3008, una 5008, una 508 e una 508 Station Wagon.

È bello sapere che esistono ancora artisti umili, che non hanno bisogno di mostrare il loro valore ostentando ricchezza e lusso, anzi. E Marco Mengoni è uno di quelli, che non si è contornato di supercar estreme e iper costose, ma resta vicino al suo pubblico e continua a dare importanza alle piccole cose e alla sua carriera come cantante, null’altro.

Una cosa interessante che sappiamo è che Mengoni ha una grande passione per le moto, ed è stato visto più volte per le vie del centro di Milano con una Triumph Bonneville comprata ormai una decina di anni fa e celebrata anche in una sua canzone.