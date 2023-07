Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Instagram - Barbie the Movie Barbie, il film: che auto guida l'iconica bambola

È uscito nelle sale il film di Barbie, ormai in questi giorni non si parla d’altro. Il mondo si è colorato di rosa, e con esso anche i social network e il web. Ormai i contenuti girano tutti intorno alla bambola più famosa del mondo. Sono nati nuovi trend make-up, abbigliamento, ma anche cucina e molto di più: il tema da seguire oggi è Barbie e il suo mondo fatto di palazzi rosa e colori pastello. Ma che auto guida Barbie nel film?

L’auto di Barbie

La bellissima Barbie guida una altrettanto bella Chevrolet Corvette C1, ovviamente rosa, in perfetto stile della bambola Mattel. Il film diretto da Greta Gerwig, vede come protagonista Margot Robbie, alla guida di una vettura che nelle ultime ore è diventata oggetto del desiderio di una moltitudine di fan e appassionati.

Nello specifico, è la prima generazione di Corvette, nata negli anni Cinquanta. Il modello guidato da Barbie nel film è del 1956, ridisegnato e tinteggiato di varie sfumature di rosa.

Ma è un’auto che esiste davvero o è solo un oggetto di scena? È la domanda che si sono posti in tanti in questi giorni. Al primo sguardo diremmo che non esiste, anche perché l’originale è una due posti, mentre da dietro la Corvette di Barbie vediamo sbucare Ken, interpretato Ryan Gosling, che siede su due piccoli sedili posteriori.

Tutto l’universo in cui Barbie si muove somiglia a un giocattolo, è tutto rosa e fuxia, alla Dream House mancano le scale per salire e scendere tra i vari piani, non ci sono le finestre e molti altri dettagli, proprio come la casa delle bambole in plastica venduta nei negozi di giocattoli per bimbi.

Nel film vediamo la Corvette rosa da diverse angolazioni, Barbie la guida realmente, ma parrebbe essere semplicemente una vettura di scena, creata per il film, come anche la bicicletta, la barchetta, i mezzi spaziali e addirittura la sua casa.

L’auto di Forza Horizon 5

Questa famosissima auto di Barbie comunque l’avevamo già vista, non è di certo nuova agli occhi degli appassionati di videogiochi. Infatti si tratta della stessa elegante e iconica Chevrolet Corvette EV del 1956, che si distingue per le sfumature rosa tipiche della bambola che possiamo vedere nel gioco Forza Horizon 5, mentre Ken viaggia su un GMC HUMMER EV Pickup del 2022.

I gamer e gli appassionati di Forza Horizon 5 possono unirsi a loro nel gioco, scegliendo tra queste stelle delle quattro ruote, scaricandole dal Message Center del gioco, infatti, appariranno nel garage, pronte per correre.

Fonte: Ufficio Stampa - Forza Horizon 5

Tornando quindi a parlare dell’auto del film, potrebbe esistere davvero e potrebbe trattarsi di una vettura speciale e funzionante che si può guidare, ma probabilmente a bassa velocità ed esclusivamente per esigenze cinematografiche. Pare esista comunque anche nella realtà una Chevrolet Corvette C1 tutta rosa, che viene usata solo per scopi promozionali, questa è perfettamente funzionante, visto che ha il cambio manuale, l’impianto di scarico e anche lo sportello del carburante.

Non è comunque la prima volta che parliamo delle auto di Barbie, ma non certo di quella del film. In passato abbiamo visto la famosa bambola arrivare a Milano a bordo di una splendida Fiat 500 tutta rosa e addirittura anche una Maserati Grecale Barbie creata dal Tridente in collaborazione con la Mattel. Il mondo rosa da sempre affascina gli appassionati di Barbie a livello globale.