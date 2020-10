Cazoo, lo sponsor dell’Everton che imbarazza è un colosso Automotive

editato in: da

Vi siete mai chiesti cosa significa lo sponsor Cazoo presente sulle maglie di alcune squadre di calcio inglesi? In particolare noi le abbiamo viste sulle divise di Aston Villa ed Everton. Proprio la squadra di Liverpool allenata da Ancelotti, al comando della Premier, ha siglato recentemente un accordo con questo sponsor.

Un nome Cazoo che in Italia suona un po’ male come parola e che in realtà non c’entra niente con quella espressione che si usa spesso come imprecazione. Cazoo è infatti un rivenditore online di auto usate.

L’azienda nasce nel dicembre 2019 dall’idea di Alex Chesterman, fondatore del sito immobiliare Zoopla e della LoveFilm (società di noleggio di DVD online), acquisita da Amazon e utilizzata come primo passo per costruire il suo concorrente Netflix, Amazon Prime Video.

Si tratta di una start-up, che ha visto il suo valore di mercato raddoppiare a 2,6 miliardi di dollari e prosegue in un percorso di crescita che l’ha praticamente già resa un colosso.

In Inghilterra moltissime persone, grazie (per così dire) alla pandemia di coronavirus e per evitare l’uso dei mezzi pubblici, hanno iniziato a comprare auto usate online evitando di recarsi dalle concessionarie.

Un successo quello di Cazoo che va esattamente nella direzione opposta alla tendenza del mondo Automotive classico che sta subendo una pesante contrazione nelle vendite a causa della crisi.

Cazoo offre una vasta gamma di auto sul proprio sito web e viene descritto come l’Amazon del mercato delle auto usate promettendo di consegnare qualsiasi auto che si ordini a casa tua entro le 72 ore.

Le auto di Cazoo vengono sottoposte ad un’attenta ispezione di 150 punti per assicurarsi che siano in condizioni ottimale ed in ogni caso, se non si è soddisfatti, dopo una settimana dall’acquisto l’auto può essere restituita.