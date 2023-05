Il cantante Ultimo l’ha combinata grossa

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA In tre sullo scooter, tutti senza casco: tra loro anche il cantante Ultimo, accusato

Niccolò Morriconi è il cantante che tutti conosciamo come Ultimo, famosissimo negli ultimi anni e molto amato dal pubblico. Sono molti i suoi fan, gli stadi durante i concerti sono sempre pieni e Sanremo è stato un ottimo trampolino di lancio per il giovane artista.

Come ben sappiamo, quando si è al centro dell’attenzione, è importante non sgarrare e non farsi immortalare in atteggiamenti equivocabili o fuorilegge; sono tanti i fan – soprattutto tra i più giovani – che emulano i comportamenti dei loro beniamini. E purtroppo dobbiamo dire che nelle scorse ore Ultimo ha sgarrato, commettendo un reato che non è passato di certo inosservato.

Ultimo senza casco

Se in questi anni Ultimo si è sempre fatto riconoscere per la sua buona condotta e per i messaggi positivi che ha veicolato attraverso i social e durante trasmissioni televisive e concerti, ora purtroppo l’ha combinata grossa, scatenando l’ira di chi sta “al potere”. Pochi giorni fa sul noto social TikTok – seguitissimo anche dai più giovani – è emerso un video che potrebbe incriminarlo.

Il cantante viene immortalato da un compagno mentre si trova a bordo di uno scooter. Il problema è che su quel motorino viaggiano in tre e tutti senza il casco, violando quindi le regole del Codice della Strada (la sanzione prevista varia da 83 a 333 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente).

Le reazioni al video

Sono arrivate immediatamente e da più fronti le reazioni a questo video, che immortala Ultimo in scooter senza casco e in sella con altre due persone. Il primo ad aver espresso il suo parere è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Ci hanno segnalato un video pubblicato su TikTok che immortala il cantante Ultimo in giro per i Quartieri Spagnoli su uno scooter con altre due persone. Nessuno, compreso l’artista, indossa il casco”.

Oltre a essere un comportamento severamente vietato perché pericoloso per l’incolumità dei soggetti, l’episodio è ancora più grave visto che Ultimo è un personaggio pubblico e che, essendo seguito soprattutto da fan giovanissimi che vogliono imitarlo, dovrebbe dare il buon esempio: “Una cosa inaccettabile da un personaggio pubblico seguito da tanti giovani. A meno che non ci dica che si tratta di un suo sosia, chieda scusa pubblicamente e al più presto”.

Secondo il deputato Borrelli il comportamento è molto grave, assolutamente da punire, aggravato ulteriormente dalla possibilità che potrebbe pure aumentare la già grande difficoltà a far capire ai giovani alcune regole e concetti fondamentali: “Come gli spieghiamo che il casco va indossato sempre e comunque se uno dei loro idoli si fa beffe delle regole? I personaggi pubblici, specie quelli con un pubblico giovane, hanno il dovere morale di essere i primi a dare sempre il buon esempio. Atti del genere non sono tollerabili”, ha concluso.

Al momento nessuna notizia su una possibile replica del cantante. Ultimo nel video gira per le vie di Napoli, nei Quartieri Spagnoli, con degli amici; si diverte, ride e scherza. Per ora non ha ancora dato alcuna spiegazione. Attendiamo possibili sviluppi sulla vicenda, che sta facendo parecchio chiacchierare.