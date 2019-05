Il Camper Volkswagen costruito con i Lego

editato in: da

Chi non ha mai immaginato di realizzare un’auto a grandezza naturale con i Lego? In Germania ci sono riusciti con una vera icona della Volkswagen.

La settimana scorsa è stato costruito un camper della Volkswagen interamente fatto di mattoncini Lego. Le dimensioni sono assolutamente reali e a realizzarlo sono stati due master maker certificati Lego: Rene Hoffmeister e Pascal Lenhard. Per raggiungere il risultato finale, hanno impiegato ben sei settimane, avvalendosi anche di un programma 3D. Un lavoro di precisione e ingegno per il quale hanno utilizzato qualcosa come 400 mila mattoncini della Lego.

Il modello in questione è un Volkswagen Bulli T2 ispirato al camper Westfalia del 1969-1971, una vera e propria icona per tutti gli appassionati di lunghi viaggi su quattro ruote. Il risultato è sorprendente perché sia all’esterno che all’interno, il camper Volkswagen fatto interamente di mattoncini Lego non ha nulla da invidiare ad una vera vettura. L’unico “difetto” è che, ovviamente, questo camper non può essere guidato e non può andare su strada. Al tempo stesso, però, può essere visitato perché la sua struttura permette di supportare il peso di due persone adulte.

Anche tutti gli interni sono stati realizzati utilizzando i mattoncini Lego. Ci sono la piastra elettrica, la radio, il lavandino, i piatti, i mobili e addirittura gli spazzolini: ogni oggetto presente all’interno di un vero camper è stato replicato alla perfezione grazie all’uso dei mattoncini Lego. Ci sono anche le luci, la porta scorrevole, il letto e il tetto a scomparsa, dei veri must per ogni camper che si rispetti.

L’impresa non è stata affatto semplice. I due master maker certificati Lego, Rene Hoffmeister e Pascal Lenhard, hanno dovuto superare tante difficoltà e numerosi imprevisti. Tra i principali, un ritardo sulla consegna dei 20 mila mattoncini trasparenti che servivano per andare a replicare tutti i vetri e i finestrini del camper Volkswagen. Lavorando giorno e notte per oltre 2 mila ore, il team è comunque riuscito a consegnare l’opera nel tempo stabilito.

La replica con i mattoncini della Lego del camper Volkswagen Bulli T2 è lunga 5 metri, larga 1,9 metri e alta quasi 2 metri che salgono a 3 quando viene aperto il tetto. L’opera, presentata alla f.re.e – Travel and Leisure Fair di Monaco di Baviera, è stata presa letteralmente d’assalto dai visitatori che l’hanno ammirata sia all’interno che all’esterno.