Il camper più lussuoso al mondo per viaggiare come nababbi

È il modello di punta della Casa, riconosciuto in oltre 190 Paesi come il camper più lussuoso e, senza dubbio, il più eccezionale mai realizzato fino ad oggi. Il suo design parla da solo, combina caratteristiche provenienti dal mondo degli sport motoristici, dell'aviazione e dello yachting, che mixate creano un capolavoro unico.

L'aspetto sorprendente del nuovo EleMMent Palazzo Supremo è la cabina, che anticipa i tempi ed è stata realizzata con estrema precisione, utilizzando materiali in fibra di carbonio ad alte prestazioni. Le sue linee di design da auto sportiva e i copricerchi da 36 pollici ricordano quelli delle auto da corsa. Il cockpit presenta una strumentazione digitale centrale e un controllo MMI ispirato ai cockpit dei jet, ma funziona come una limousine di lusso.

EleMMent Palazzo Supremo è il camper più lussuoso al mondo, a bordo del quale si può fare una vera e propria vacanza da nababbi, coniuga funzionalità e comfort eccezionali. Il processo scelto per la costruzione della carrozzeria è molto complesso e supera di gran lunga le esigenze delle case mobili. La struttura autoportante e incredibilmente robusta offre una stabilità eccezionale e un grado di isolamento senza precedenti. Il design resta comunque elegante, con finestre per yacht e finiture cromate.

Il design degli interni è stato pensato per creare una vera "casa lontana da casa" per i proprietari abituati solo agli standard più elevati. Un sistema di ultima generazione di condizionamento dell’aria appositamente sviluppato garantisce una temperatura interna sempre confortevole. È possibile programmare diverse zone di temperatura e un sistema di circolazione continua dell'aria ne garantisce sempre la migliore qualità. Lo spazio abitativo offre il massimo comfort per proprietari e ospiti, come pochi altri mezzi visti sinora.

Una delle caratteristiche più uniche degli interni è la presenza un divano di 4 metri, oltre a un bar, un'enoteca e una macchina del ghiaccio, per non parlare di un grande schermo TV e dell'angolo cottura a vista. La camera da letto principale dispone di un letto king-size, prodotto dalla stessa azienda che fornisce i letti alla famiglia reale britannica ed è considerato il più comodo al mondo. La raffinata biancheria da letto italiana è di altissima qualità. L'arredamento offre armadi enormi, una specchiera e una TV. Un'area spa adiacente invece regala ai passeggeri un rifugio privato per il proprio relax.