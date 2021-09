Il camper da due milioni di euro di Will Smith

Will Smith è un attore di fama mondiale e per lui, come per migliaia di colleghi, è normale stare lontano dalla propria casa e dalla propria famiglia per tanto tempo, quando è necessario allontanarsi per girare film e serie tv. Un lavoro che chiaramente richiede diversi spostamenti in giro per il mondo.

Questo è uno dei motivi per cui l’azienda americana specializzata nella realizzazione di camper di lusso su misura, Anderson Mobile Estates, ha costruito un veicolo personalizzato per la celebre star di Hollywood Will Smith. Un mezzo pazzesco, che è stato chiamato come il titolo di una delle famose pellicole dell’attore, The Heat. Fu proprio l'attore a vederlo per la prima volta nella sua versione originale e quindi a decidere tutte le modifiche da apportare per renderlo una vera e propria casa di lusso su ruote, a secondo delle sue esigenze e dei suoi gusti personali.

È una ‘villa che si muove’, il camper di lusso di Will Smith infatti ha ben due piani e 22 ruote in tutto, lusso e eleganza sono le parole chiave che accompagnano questo veicolo estremo. È uno dei camper più spettacolari mai creati, un veicolo davvero impressionante, nonostante gli anni che passano, e dal costo spropositato di ben 2.5 milioni di dollari, che corrispondono a 2.114.000 euro al cambio attuale.

The Heat è ancora di proprietà di Will Smith, e lo affitta a terzi nei momenti in cui non lo usa, per circa 7.600 euro a settimana. All’interno c’è anche un meccanismo che consente di ricreare una sorta di sala cinematografica con schermo a discesa da 100”, in grado di ospitare fino a 30 persone. All’interno ci sono poi una enorme cucina con sala da pranzo, una postazione trucco professionale, e un altro salotto che l’attore usava come guardaroba.

Anche il bagno è di grandi dimensioni e ha un valore di addirittura 25.000 dollari (circa 21.200 euro). Non è un camper, insomma, ma una vera e propria casa mobile; e di certo non una casa normale, ma una villa extralusso su ruote. L’estetica è esagerata, il lusso è all’ennesima potenza. Le porte automatiche sono pazzesche, all’apertura e alla chiusura infatti emettono un suono stile Star Trek.

Will Smith ha acquistato il camper extra lusso (non è il primo che vediamo in questi giorni) circa 20 anni fa, nei primi anni Duemila, e ci ha vissuto durante le riprese per differenti pellicole come “La Ricerca della Felicità” e “Men in Black III”.