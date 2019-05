Bugatti La Voiture Noire: la nuova auto di Ronaldo da 11 milioni

editato in: da

Cristiano Ronaldo ha creato nuovamente scalpore con una notizia sul suo ultimo acquisto, una Bugatti La Voiture Noire.

Si tratta di un’auto che costa ben 11 milioni di euro, la Casa ha recentemente confermato infatti di aver trovato un acquirente per la sua unica auto sportiva La Voiture Noire. Il compratore è l’asso della Juventus Cristiano Ronaldo, Bugatti non lo ha ancora confermato ma è così. La vettura speciale riprende lo stile della Bugatti Type 57 SC Atlantic, è alimentata dal motore W16 turbocompresso da 8.0 litri e può raggiungere i 420 km/h di velocità massima con i suoi eccezionali 1500 Cv. Si tratta di una delle auto più costose mai costruite nella storia del mercato automobilistico internazionale.

Si dice che Ronaldo abbia speso 11 milioni di euro per accaparrarsi l’esclusiva Bugatti, presentata per la prima volta al mondo al Salone di Ginevra 2019, dove l’abbiamo vista anche noi coi nostri occhi lo scorso mese di marzo, alla tanto attesa kermesse svizzera. L’azienda di lusso francese ha costruito solo uno dei prototipi di questa supercar, un omaggio al 110 ° anniversario della fondazione dell’azienda.

Inizialmente si pensava che la nuova Bugatti La Voiture Noire potesse essere stata acquistata dall’ex presidente del Gruppo Volkswagen Ferdinand Piech, ma ora la notizia che circola è che invece l’attuale acquirente sia il leggendario calciatore. Abbiamo parlato molto spesso di Cristiano Ronaldo, il noto campione infatti è conosciuto anche per avere un gusto speciale sia per le belle donne che per le auto costose e in passato abbiamo dato uno sguardo alla sua collezione privata.

La nuova Bugatti che ha comprato in pratica è un’interpretazione moderna della mitica e leggendaria Bugatti Type 57 SC Atlantic, di cui quattro modelli furono costruiti tra il 1936 e il 1938. Secondo le indiscrezioni che trapelano sul web e su praticamente tutti i giornali spagnoli, il nuovo proprietario di fama non potrà guidare la sua splendida e unica auto fino al 2021. Bugatti infatti ha dichiarato di aver bisogno di portare a termine ancora alcuni piccoli dettagli sul prototipo.

Le auto di lusso della flotta di Cristiano Ronaldo lasciano a bocca aperta, ci sono una Mercedes C Class Sport Coupé, una Rolls-Royce Phantom, una Ferrari 599 GTO, una Lamborghini Aventador LP700-4, una Aston Martin DB9, una McLaren MP4 12C e una Bentley Continental GTC Velocità. Nella sua collezione privata c’è anche un’altra Bugatti, la Veyron, anch’essa costosissima e acquistata nel 2016.