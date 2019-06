Buffon al volante della sua auto senza cintura a 155 km/h

editato in: da

Selfie con ‘gaffe’ per Gianluigi Buffon che si è fotografato al volante senza fare troppo attenzione alle misure di sicurezza.

Postando una foto su Twitter, mentre era alla guida della sua auto, Buffon viola il limite di velocità a 155 km/h e l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

Due infrazioni che non sono passate inosservate al popolo del web che sui social si è scatenato facendolo notare nei numerosi commenti.

Altri hanno anche messo in evidenza la presenza di un pacchetto di sigarette al suo fianco, pur essendo cosa nota che all’ex portiere della Juve piaccia fumarsi qualche sigaretta nel tempo libero.

Per quanto riguarda il suo futuro sportivo, secondo quanto riportato Sky, a farsi avanti per l’ex portierone della Juventus e della Nazionale italiana sarebbe stata l’Atalanta, alla ricerca di un estremo difensore d’esperienza in vista della sua prima avventura in Champions League. La squadra bergamasca sta provando a convincere l’ex numero uno del Paris Saint Germain, attualmente svincolato dopo il mancato accordo con i campioni di Francia, a difendere i pali della porta orobica.