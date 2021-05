Big Bud, il trattore più grande al mondo

editato in: da

Big Bud 747 è il mezzo agricolo più grande del mondo, non è un normale trattore, ma detiene il record di dimensioni per mezzi di questa categoria. Può essere infatti paragonato a un carro armato per il suo peso (di 40 tonnellate circa) e gode di questo primato dalla sua nascita.

Continua a detenere il record anche se sono passati ben 44 anni dalla sua realizzazione, Big Bud 747 è un veicolo agricolo enorme, che viene dagli USA. Fu una società del Montana a produrlo artigianalmente, il veicolo venne commissionato all’azienda da parte di un team di agricoltori californiani che erano in possesso di una coltivazione di cotone molto grande.

In questi anni il trattore (abbiamo visto anche il primo alimentato a metano) ha cambiato diversi proprietari ed è poi tornato alle sue origini, nel Montana; sono stati i fratelli Williams ad acquistarlo e a decidere poi di lasciarlo in mostra per il pubblico in differenti esposizioni e musei degli Stati Uniti d’America. Big Bud 747 è il trattore più grande e pesante del mondo, quasi quanto un carroarmato, fu rimesso in moto per arare i campi dei fratelli Williams.

Ma quali sono le sue reali dimensioni? Dopo il trattore più veloce al mondo, arriva anche il più grande. Ha una lunghezza di 8,7 metri e una larghezza di poco più di 6 metri. Non sono solo le dimensioni del mezzo agricolo eccezionale a stupire, ma da record sono anche il peso e gli otto pneumatici che misurano addirittura 2 metri e mezzo di diametro ciascuno. Gomme che sono state realizzate su misura da una realtà americana dell’epoca in cui il veicolo fu prodotto.

Molto interessanti anche le specifiche tecniche del motore; il Big Bud 747, trattore dalle dimensioni da record mondiale, monta un Detroit Diesel a due tempi con una cilindrata di 24.100 cc in grado di erogare la potenza estrema di ben 1.100 cavalli e una coppia di 4200 Nm. Un occhio anche alle prestazioni del mezzo, che è in grado di raggiungere una velocità massima pari a 35 km/h, che non son pochi, soprattutto considerando le dimensioni e il peso del trattore. I consumi non sono di certo ‘bassi’, fortunatamente però la misura record anche del serbatoio garantisce un’ottima autonomia, visto che è in grado di contenere 3.800 litri di carburante.

Il Big Bud 747 è stato in funzione fino al 2009, ha smesso di lavorare in seguito al fallimento della United Tire Company of Canada, l’azienda che realizzava gli pneumatici su misura. Oggi è un pezzo da museo, ma qualche mese fa, grazie a un cambio di cerchioni e gomme è riuscito a tornare in funzione un aratro da primato, largo ben 24 metri.