L’azienda russa che produce armi ora vuole fare auto

Un triciclo o quadriciclo di Kalashnikov, non stiamo dando i numeri: è la realtà. Nel 2018 l’azienda russa nota nel mondo per la realizzazione di armi, tra cui il fucile automatico più famoso dell’intero pianeta, ha iniziato la sperimentazione della produzione di auto elettriche. E oggi decide di investire nell’automotive con due progetti inediti.

Al momento ancora non è stata dichiarata alcuna strategia commerciale, ma sappiamo che l’azienda stessa ha confermato l’inizio delle pratiche per l’omologazione dei veicoli. E come sarà il primo mezzo elettrico di Kalashnikov? Si tratta di due modelli differenti, uno a tre ruote e l’altro a quattro. Entrambi elettrici, chiamati Izh UV-3 ed Izh UV-4.

Un progetto di tipo modulare che prevede varianti a tre e quattro ruote, con carrozzeria di metallo e plastica e piccoli parafanghi separati, portiere semplificate o fiancate aperte; in qualche modo può essere associata alla Renault Twizy (per una vaga somiglianza estetica). Le dimensioni sono estremamente compatte, la più grande sarà lunga infatti 3,4 metri. I dati definitivi dei nuovi veicoli in programma non sono ancora stati ufficializzati da Kalashnikov. Quello che sappiamo è che la nuova mini car elettrica avrà un peso di 650 kg, e quindi potrebbe rientrare nella categoria dei quadricicli pesanti.

Kalashnikov potrebbe lanciare la sua prima auto anche al di fuori dei confini nazionali. L’azienda russa nota nel mondo per la produzione di attrezzature militari vuole quindi ingrandire il suo business sviluppando veicoli elettrici. Di recente hanno iniziato a circolare alcune immagini dell’auto russa sul web, potrebbe quindi arrivare a breve la versione di produzione. La mini car sembra non essere cambiata molto rispetto al prototipo che era già stato presentato ormai 3 anni fa, nel 2018.

La nuova elettrica di Kalashnikov avrà l’aria condizionata e il riscaldamento, un quadro strumenti digitale, un display video e sospensioni regolabili. La potenza, come abbiamo detto, non è ancora stata dichiarata; stando a quanto era stato svelato in occasione della presentazione del prototipo, potrebbe essere di 67 cavalli, con una velocità massima di 80 km/h. Nulla di certo nemmeno sull’autonomia, che potrebbe raggiungere i 150 km con una singola ricarica. L’interno, nonostante le piccole dimensioni della vettura, può accogliere due passeggeri e bagagli.