L’autobus che rivoluziona i viaggi

Nel caso del bus rivoluzionario di Symone però sono le normali auto che vengono tolte dalle autostrade , per viaggiare tutte insieme (anche quattro o cinque alla volta) all’interno di un veicolo unico al mondo: un bus gran turismo lusso, con la capacità di carico di una bisarca.

La start-up francese Symone ha realizzato un nuovo mezzo partendo dall’idea dei treni-blocco per il trasporto merci, che ha un unico obiettivo: eliminare i semirimorchi dalle strade e farli viaggiare su un mezzo unico, trainato da una sola motrice.

L’azienda

Symone è una start-up nata nel 2020 a Digione, in Francia, che vuole rivoluzionare i viaggi in autostrada in auto. Il motivo? Ogni giorno sulle autostrade francesi circolano più di 100.000 veicoli (contando anche i motocicli) e questo crea chiaramente un grosso problema di inquinamento, oltre che – secondo il boss e co-fondatore di Symone, Romain Coispine – pure una perdita di tempo, considerando i limiti di velocità stringenti e il traffico.

La soluzione? È proprio la giovane azienda a proporla: un grande pullman articolato in grado di caricare sia persone che auto; queste ultime ospitate sul tetto, mentre proprietari e passeggeri si godono il viaggio su sedili da business class.

Symone ha completato la sua prima raccolta fondi con 240.000 euro provenienti da investitori privati, che dovrebbero bastare per la fase di prototipazione. Coispine ha chiarato: “Il nostro obiettivo è avere un veicolo da dimostrazione entro il 2024, e mostrarlo ai Giochi Olimpici di Parigi, che saranno una grande vetrina per innovazioni come la nostra”.

I nuovi bus di lusso-bisarca saranno alimentati a idrogeno verde, le emissioni inquinanti saranno poche, e ancor meno visto che si tratta di una soluzione di trasporto condivisa.

Prendere l’autostrada senza dover guidare

È proprio questo che vuole fare Symone, ripensando il modo di viaggiare sui lunghi tragitti autostradali, unendo risparmio di tempo libero, ecologia e sicurezza stradale.

Symone è un lungo autobus innovativo, alimentato a idrogeno, sul quale è possibile caricare l’auto o tua moto e godersi il viaggio in autostrada senza guidare.

A partire dal 2024, offrirà una nuova esperienza su strada. Di giorno o di notte, darà ai passeggeri la comodità di essere trasportati in autostrada e arrivare riposati a destinazione, ma con il proprio mezzo, e viaggiando in maniera più sicura, oltre che a più basse emissioni di carbonio.

Il nuovo autobus che rivoluziona i viaggi è un grande strumento per la transizione ecologica.

Come si potrà usare?

Da quello che oggi spiega l’azienda stessa, sarà possibile prenotare il biglietto per persone e veicoli grazie a un’app specifica.

Presso il casello autostradale deciso, i professionisti saliranno a bordo dell’auto o della moto dei passeggeri che hanno prenotato il biglietto, mentre loro si accomoderanno nell’abitacolo del pullman-bisarca.

Alla fine del viaggio, l’autobus Symone lascerà gli occupanti al casello autostradale più vicino alla destinazione. Funzionando a idrogeno verde, le emissioni saranno bassissime.

Un alto punto a favore di Symone è dato dalla guida esperta di un autista professionista, che porta tutti i passeggeri a destinazione in massima sicurezza sulla rete autostradale. Durante il viaggio, le persone a bordo possono riposare, trascorrere del tempo con la famiglia o ancora lavorare, senza la preoccupazione di dover guidare. L’autobus Symone potrà trasportare fino a 5 auto e una moto, oppure 4 auto e 5 moto.

La cabina è molto confortevole, dotata di molteplici servizi (wifi, schermi video, poltrona ad alto comfort, e altro), per offrire un'esperienza ottimale. Sono disponibili anche servizi di ristorazione a bordo. Un viaggio indimenticabile.