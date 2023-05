L’auto che Spalletti guida per le strade di Napoli

Luciano Spalletti è allenatore e tecnico della squadra del Calcio Napoli, come ben sappiamo, e con i giocatori sta vivendo uno dei suoi momenti migliori e più brillanti. Ormai lo Scudetto è quasi conquistato, se la matematica non è un’opinione.

Luciano Spalletti guida la più venduta

Visti i grandi risultati e gli ingaggi degli ultimi anni, in molti si aspettavano che l’auto di Spalletti fosse una berlina lussuosa o un super SUV. E invece no, il tecnico gira per la città con la sua fiammante… Fiat Panda nera, e nemmeno il modello più recente. La Panda, si sa, è una delle auto più vendute e amate in Italia, ma di certo non ci aspettavamo di trovarci al volante Luciano Spalletti.

Calcio Napoli: lo scudetto è quasi raggiunto, i ragazzi di Spalletti sono in vetta a +18 punti sul Lazio, con ancora 6 giornate da disputare, tra cui questa sera Lazio-Sassuolo. Se il Sassuolo avrà la meglio, lo scudetto andrà matematicamente al Napoli, che altrimenti dovrà vincere domani contro l’Udinese. In caso contrario, i festeggiamenti sono rimandati alla prossima giornata, forse.

Ed è così quindi che la cavalcata verso lo scudetto continua, e potrebbe essere il primo del nuovo millennio per il Napoli, mentre per il tecnico di Certaldo, sarebbe il primo italiano.

Il furto dell’auto di Spalletti

Nel mese di ottobre del 2021 il tecnico del calcio Napoli subì il furto della sua vettura, proprio a Napoli - sul corso Vittorio Emanuele - vicino a un famoso hotel. Qualche giorno prima era sparita anche l’auto di uno dei suoi calciatori, il centrocampista Diego Demme.

Alcuni pensavano a collegamenti particolari, una sorta di intimidazione al Calcio Napoli. Ma la realtà è differente e pare molto più semplice e banale: i due possiedono infatti una Fiat 500 e una Fiat Panda, che sono – secondo recenti studi – tra le più ricercate dai ladri di auto, soprattutto a Napoli.

Vero è che, come anche Luciano Spalletti spiegò durante la conferenza stampa successiva al furto (motivo per cui fu parecchio ringraziato dalla stampa napoletana e non solo) i ladri d’auto sono ovunque e la stessa cosa sarebbe potuta accadere in qualsiasi altra città.

Alcuni tifosi lasciarono poi uno striscione fuori dallo stadio, con scritto che avrebbero ridato l'auto a Spalletti a patto che andasse via da Napoli. Non si è mai capito se fosse uno scherzo o cosa.

In ogni caso, ancora oggi Luciano Spalletti - per spostarsi a Napoli e dintorni - usa una semplice Panda nera, anche abbastanza datata. Negli ultimi dieci anni gli ingaggi dell’allenatore sono stati lauti, non è un segreto, per questo ci aspettavamo una macchina elegante e costosa nelle sue mani. Ma può anche essere che ne abbia un’altra, che non usa per girare per Napoli.

Non è l’unico ad averci stupito tra gli azzurri, anche l’auto di Osimhen – alcuni giorni fa – ci ha lasciati senza parole. Visti i guadagni dei calciatori, ci aspettavamo una supercar come quelle di Cristiano Ronaldo. L’attaccante del Napoli non nasconde infatti di avere una grande passione per le auto di lusso, ma l’ultimo modello svelato ci ha stupito principalmente per il colore – azzurro - come la sua squadra, un grande omaggio alla sua “seconda casa”.

La vettura che guida Osimhen non è quindi la supercar di lusso che tutti si aspettavano forse di vedere nelle sue mani, bensì un SUV – sì elegante e costoso – ma alla portata anche di chi calciatore non è. Si tratta in particolare di una Mercedes Classe G.