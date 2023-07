Fonte: Ufficio Stampa carVertical Utilitarie e SUV sono le auto più popolari in Italia

Il mercato auto in Italia è ricco di opzioni, con diversi tipi di vetture che puntano a soddisfare appieno le preferenze degli automobilisti. Non tutte le auto riscuotono, però, lo stesso successo. Alcuni tipi di carrozzeria interessano poco agli italiani mentre altri, anche per via di un prezzo generalmente più accessibile, attirano maggiormente l’attenzione.

La conferma arriva da una ricerca condotta in Italia da carVertical, società di raccolta e analisi di dati per il settore automobilistico. I dati dell’indagine confermano il successo delle utilitarie tra gli italiani oltre che il calo di popolarità delle station wagon e delle berline. Crescono anche i SUV, confermandosi una delle nuove tendenze del mercato.

Gli italiani amano le utilitarie

Le auto più popolari in Italia sono le utilitarie. L’indagine di carVertical conferma la passione degli italiani per le auto più compatte. Questo tipo di vettura rappresenta il 44,8% di tutti i veicoli controllati tramite carVertical nel corso del 2023.

L’interesse per le utilitarie da parte degli italiani è aumentato notevolmente: nel 2022, infatti, la percentuale rilevata dall’indagine era del 36,5%. Le utilitarie continuano a giocare un ruolo importantissimo sul mercato, sostenendo la crescita delle vendite in Italia anche perché si tratta di auto perfette per i neopatentati.

Aumenta anche la popolarità dei SUV. Le auto a ruote alte, infatti, raggiungono il 18,3% delle ricerche effettuate dagli utenti. Anche in questo caso si registra un passo in avanti notevole rispetto al 2022 quando la percentuale rilevata era del 13,8%. Complessivamente, utilitarie e SUV sono cresciute di oltre 13 punti rispetto allo scorso anno.

Terza posizione, invece, per le station wagon, un tempo punto di riferimento del mercato delle quattro ruote in Italia ma oggi in evidente crisi di popolarità. Secondo l’indagine, infatti, le station wagon sono passate dal 20,6% rilevato nel 2022 ad appena il 13,9% nel corso del 2023, registrando un dato in netta contro-tendenza rispetto a quello di utilitarie e SUV.

A chiarire il successo delle utilitarie è Matas Buzelis di carVertical che sottolinea: “Le city car del segmento B sono molto popolari in Italia e registrano più verifiche e controlli dello storico rispetto alle station wagon, berline e SUV messi insieme. Le utilitarie offrono il miglior compromesso per i pendolari, in quanto sono compatte e combinano praticità e risparmio di carburante”.

Le auto meno popolari

Utilitarie, SUV e station wagon sono, quindi, le auto più popolari in Italia, raggiungendo una quota complessiva del 77% delle ricerche effettuate su carVertical. Dando uno sguardo agli ultimi posti della classifica, invece, è possibile notare come siano le decapottabili le auto meno popolari tra gli automobilisti del Paese.

In questo caso, la quota rilevata da carVertical è pari ad appena 1,9%, in calo rispetto al già ridotto 3,1% dello scorso anno. Scarso successo anche per le coupé che scendono al 4,6% (nel 2022 erano al 4,9%). Va meglio per le monovolumi e per le berline, anche se la percentuale resta ridotta.

Le monovolumi, in particolare, registrano un leggero incremento della popolarità, passando dal 3,9% al 5,9%. Risultato negativo per le berline che, pur mantenendo un certo vantaggio rispetto alle ultime posizioni, registrando un leggero calo di popolarità, passando dal 6,8% al 6,5%.