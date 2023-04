L’auto di Osimhen, il campione del Napoli

Non è un segreto: di frequente andiamo a sbirciare nei garage dei calciatori, tra i più pagati e ricchi del mondo, per scoprire quali bolidi si nascondono nelle loro collezioni private. Lo abbiamo fatto in passato con Maradona, per esempio, e oggi lo facciamo con Cristiano Ronaldo, che possiede delle supercar mozzafiato da milioni di euro.

Osimhen e la passione per le auto

Anche l’attaccante del Napoli non nasconde di avere una grande passione per le auto di lusso, ma quello che più ci ha colpiti del suo ultimo modello svelato non è tanto questo, ma il colore: azzurro, come la sua squadra, un grande omaggio alla sua “seconda casa”.

Il bomber, oggi tra i migliori cannonieri della Serie A e nella top ten per il Pallone d’Oro 2023, è una grande gioia per i tifosi del Napoli, la squadra si avvicina sempre più al tanto atteso scudetto. Una collezione di gol straordinaria: parliamo di 20 in tutto, in 19 partite di Serie A, più due reti in 4 partite in Champions League. È partita la Osimhen-mania, diventato un vero e proprio idolo. Sul web ultimamente non si parla d’altro, tanti i gadget dedicati al magico numero 9 del Napoli.

Tra le passioni del campione però non c’è solo il calcio, anzi, anche le auto. Ma la vettura che guida Osimhen non è la supercar di lusso che tutti si aspettavano forse di vedere nelle mani di un calciatore da stipendi fuori dal comune, bensì un SUV – sì elegante e costoso – ma alla portata anche di chi calciatore non è. Si tratta in particolare di una Mercedes Classe G, che ha stupito più che altro per il colore: è azzurra, come le maglie del Napoli.

L’auto monta un motore V8 da 4.0 litri ed è in grado di sprigionare la potenza totale di 421 CV – da urlo – e una coppia massima di 610 Nm. Raggiunge 210 km/h di velocità massima e costa mediamente sui 136.680 euro. Di sicuro non è una supercar da pista e velocità estrema come quelle che siamo abituati a vedere nei garage di altri calciatori, il SUV è anzi molto elegante e tra le sue doti spicca certamente la comodità.

I tifosi che hanno riconosciuto Osimhen alla guida della sua auto si sono mostrati nuovamente felici di apprezzare un calciatore che resta il più vicino possibile alla sua gente nonostante le sue doti da fuoriclasse, che stanno aiutando la squadra nella corsa verso il tanto desiderato scudetto.

Mercedes Classe G: il SUV di Osimhen

La Mercedes Classe G è una delle auto che, nella sua storia di 40 anni, ha subito meno cambiamenti in assoluto. Continua a mostrare le sue linee spigolose, che le hanno fatto mantenere un'identità forte e inalterata nel tempo.

Proprio per questo possiamo definirla una case history. È l’auto di chi si vuole distinguere, in grado di attraversare intere epoche senza mai invecchiare, rimanendo fedele alla formula di sempre. Il fuoristrada è la sua natura, è in grado di affrontare ogni tipo di asperità e pendenza. Una vera fuoriclasse.