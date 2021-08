Le auto di Leo Messi: un garage milionario

Lionel Messi, conosciuto da tutti come Leo, è un calciatore argentino che, per le sue doti, viene spesso paragonato al connazionale Diego Armando Maradona, è considerato come uno dei più forti calciatori di tutti i tempi, uno dei migliori marcatori della storia del calcio.

Oggi confermato il suo grande addio al Barcellona, dove ha militato per 21 lunghi anni; alti il dispiacere e la commozione del campione e di tutti i tifosi. Ma quello di cui parliamo oggi non ha niente a che vedere con il mondo del calcio, Messi non ha mai nascosto la sua grande passione per le auto, e ne possiede infatti davvero molte, tra l’altro tutte molte diverse tra loro. Non ci stupiamo, ovviamente; di sicuro il portafoglio milionario del numero dieci può coprire queste e altre spese. Le sue vetture sono tutte di alto livello, ma la cosa interessante è che il calciatore segue la sua passione e le sue esigenze, senza per forza rincorrere i trend o le mode del momento, come molti suoi colleghi fanno.

C’è chi infatti, non appena viene presentato un bolide estremo, ‘corre’ per accaparrarselo, magari con personalizzazioni da urlo (come per esempio Cristiano Ronaldo, che possiede delle supercar da far invidia a chiunque). Tra le auto di Leo Messi c’è un grande (e nuovissimo) SUV Mercedes-AMG, poi un’Audi RS6, una delle station wagon più veloci, ha 600 CV e viaggia anche oltre i 300 km/h.

La collezione del campione procede poi con una Cadillac Escalade, uno dei SUV più famosi negli USA, e una Dodge Charger SRT8, vettura che fa parte del segmento delle berline muscolose americane. Non poteva mancare nel suo garage anche un esemplare di Maranello, una bellissima e fiammante Ferrari F430 Spider con motore V8 da 490 cavalli.

Messi possiede poi ben due Maserati Granturismo, sportive europee di grande successo, una versione S e una estrema MC Stradale. Poi una Lexus RX, SUV ibrido top di gamma, una Mini Cooper Cabrio, sulla quale è stato fotografato spesso anni fa, non siamo certi che la possieda ancora. Nel suo sfavillante garage prendono posto anche un elegante SUV Range Rover e una Pagani Zonda HP Barchetta da oltre 700 CV, che costa circa 2 milioni di euro.

Altra vettura di Toyota, oltre alla Lexus RX, è la Prius. Leo Messi si dimostra attento anche all’ambiente, e infatti sfoggia queste due ibride. La Prius è una vettura compatta e efficiente, la prima vettura elettrificata nata ormai quasi 30 anni fa. Insomma, una collezione pregiata, che vale circa 4 milioni di euro.