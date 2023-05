L’auto di Leao: un SUV di lusso per il campione del Milan

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa BMW L'auto di Leao: il bolide autografato nel garage del calciatore

Siamo alla vigilia del derby di Champions, domani sera alle 21 infatti si sfideranno Milan e Inter. Dopo il 2-0 per i nerazzurri dell’andata, le due squadre milanesi si scontrano nella semifinale di ritorno di Champions League.

Una delle due poi giocherà la finale a Instanbul il prossimo 10 giugno, oltre ogni più rosea aspettativa di inizio stagione. E comunque, per Milan e Inter quest’anno il percorso europeo è comunque andato al di là delle aspettative. A questo proposito, cresce la curiosità quando parliamo dei campioni del calcio, degli stupendi a parecchi zeri che ricevono e dei bolidi straordinari che possono permettersi.

Non è un segreto infatti che nelle mani dei calciatori di Serie A vediamo spesso delle auto eccezionali, supercar ultra potenti, personalizzate nei minimi dettagli, e da prezzi da capogiro. È il caso anche di Rafael Leao, uno dei più grandi protagonisti del calcio di oggi, campione indiscusso che gioca nella rosa del Milan.

Quanto guadagna Leao

Oggi Leao è uno dei calciatori di maggiore spicco nel panorama calcistico internazionale. L’ala sinistra rossonera è stata confermata per una nuova stagione nel Milan. Dopo una lunga trattativa, è stato deciso il rinnovo del contratto fino al 2028 con un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione e 2 milioni di buona entrata, e la clausola rescissoria da 150 milioni verrà aumentata.

Nella semifinale di andata di Champions Milan-Inter, vinta 2-0 dai nerazzurri, il calciatore portoghese non ha potuto giocare per un infortunio al muscolo lungo adduttore della coscia destra. Domani sera ci sarà la partita di ritorno e al momento non si sa ancora se giocherà, anche se sappiamo che farà di tutto per garantire la sua presenza in un match così importante. È tornato ad allenarsi, quindi la sua speranza – e anche quella dei tifosi milanisti – è di giocare (e vincere).

Ma nel frattempo può consolarsi a bordo della sua auto eccezionale. Il Milan ha stretto una collaborazione commerciale con BMW, operazione che ha visto tutti i componenti del club rossonero farne parte: un regalo da parte della Casa automobilistica ai giocatori, ai dirigenti e allo staff.

Che macchine ha Leao

BMW ha regalato 25 sue nuove auto al Milan, tra cui delle X6, delle X5 e una iX. Modelli tra i quali spicca anche la nuova auto di Rafa Leao, che ha autografato la sua targa, come tutti i compagni di squadra. Le vetture infatti sono state offerte dalla Casa con una targa personalizzata riservata a ogni calciatore.

Ma non è tutto, perché nel garage di Leao c’è un bolide estremo di tutto rispetto: una bellissima e potente Lamborghini Urus. Anche lui, come la maggior parte dei colleghi, è un amante e appassionato delle auto di lusso dalle prestazioni estreme. Diciamo che non c’è calciatore che non possa permettersele.

Il SUV di Sant’Agata Bolognese eroga ben 650 cavalli di potenza e 850 Nm di coppia, arriva a toccare 305 km/h di velocità massima ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi.

In quanto alla BMW del classe ’99, è davvero unica nel suo genere. Lo vediamo dalla firma di Rafael Leao sulla targa.