L’auto di Lazza: il rapper che canta Cenere

Incredibile il successo del rapper milanese a Sanremo, per la prima volta Lazza è stato in gara al Festival della Canzone Italiana ed è entrato nel cuore di tutti con la sua meravigliosa “Cenere”: il suo aspetto da “duro” cela un cuore tenero, ed è questo uno degli aspetti che il pubblico ha amato.

Una delle più grandi rivelazioni di Sanremo 2023, Lazza è apparso sul palco e si è aggiudicato la seconda posizione della classifica, un grandioso risultato che nemmeno lui si aspettava, ma è stato tra i favoriti sin dall’inizio. In vetta Marco Mengoni, che come ha sempre ha incantato e travolto il pubblico con il suo testo e la sua voce eccezionali.

Secondo posto meritatissimo per il rapper Lazza, ma che auto straordinaria possiede il cantante? Un modello che – vi assicuriamo – qualsiasi suo coetaneo vorrebbe nel suo garage. Lazza, Jacopo Lazzarini, è nato il 22 agosto 1994, quindi ha ancora 28 anni. E possiede una straordinaria vettura, il successo porta i suoi frutti. Un gioiello mica male.

Le parole di Lazza a Sanremo

Forse nessuno se lo sarebbe aspettato, trovare un cantante della scena hip-hop sul podio di Sanremo. E anche Lazza era incredulo, e ha sottolineato: “Viva l’hip hop. A un certo punto ho addirittura pensato che avrei potuto superare Marco e vincere, perché ho visto che le persone erano prese bene dal mio brano e l’attenzione sulla canzone stava aumentando, cresceva di giorno in giorno”.

La sua canzone ritmata e orecchiabile ha conquistato il parere favorevole del pubblico, anche il testo è piaciuto molto, insomma: un pezzo di gran successo, che ha meritato la seconda posizione della classifica.

Lazza ha studiato pianoforte per tanti anni: “Quando ero piccolo mio nonno mi ha regalato la prima tastiera, volevo suonare la sua fisarmonica ma pesava troppo. Da lì ho iniziato a studiare seriamente tutti i classici”.

L’auto straordinaria di Lazza

Lazza è comunque oggi un cantante “da record”; il suo terzo album “Sirio” uscito lo scorso anno infatti ha superato ogni aspettativa e raggiunto numeri da primato. Il disco è entrano nella lista dei migliori album italiani dell’anno secondo Panorama, al 18esimo posto.

Non è tutto, perché Sirio è anche stato riconosciuto come l’album con più settimane alla posizione numero uno degli ultimi 10 anni. Ma arriviamo al dunque finalmente: che bolide tiene nel suo garage Lazza, il rapper milanese? Una straordinaria Porsche Cayenne del valore che supera i 90.000 euro.

Una delle sua più grandi passioni segrete è di sicuro quella per le quattro ruote e le auto sportive, insieme a un grandissimo interesse per gli orologi di lusso e – questo un amore non così nascosto e segreto – per i tatuaggi e il calcio.

In alcune delle sue interviste Lazza ha parlato con grandissimo orgoglio della sua auto da sogno, esattamente una Porsche Cayenne Coupé da circa 93.000 euro. Lazza ha anche svelato al pubblico di averla personalizzata, ha trasformato il colore facendo applicare sulla carrozzeria una pellicola speciale da specialisti del wrapping, in modo da rendere la sua già fantastica Cayenne ancora più unica e ineguagliabile.

Un cantante dei record come Lazza non poteva che acquistare una vettura estrema da record: ricordiamo infatti che la Porsche Cayenne Coupé ha battuto il primato di tempo nel giro al Nurburgring nel 2021.