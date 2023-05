Le auto di Lautaro Martinez, un garage da Champions

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA Garage da Champions: le auto di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez segna contro il Milan il suo 99esimo gol in maglia nerazzurra, che fa passare l’Inter in finale di Champions League. Per il calciatore è “una gioia incredibile”, come dichiara negli attimi immediatamente successivi alla partita “sono felicissimo”.

Il Toro sottolinea: “Abbiamo giocatori di qualità, purtroppo abbiamo perso tante partite di campionato ma in Champions League abbiamo dimostrato che in questa squadra ci sono giocatori importanti”.

Stipendio stellare e auto da sogno

Lautaro Martinez è uno dei calciatori più apprezzati oggi nel panorama calcistico, denominato il Toro, arriva all’Inter da astro nascente del calcio argentino, ma mostra sin da subito il suo grande talento in Europa. Si guadagna la sua maglia da titolare nell’Inter e nell’Argentina, oggi è considerato uno degli attaccanti più forti.

Il sudamericano ha ricevuto un aumento d’ingaggio, il suo stipendio attuale è di 6 milioni di euro a stagione, che gli consente di avere in garage dei gioielli straordinari, come spesso accade per i giocatori di Serie A, grandi appassionati di motori e auto di lusso.

Le auto del campione

Il Toro ama le auto di grossa cilindrata. Nel suo garage prende posto una meravigliosa Porsche 718 Boxster GTS, supercar elegante e potente, monta un 4 cilindri boxer 2.5 turbo in grado di sprigionare ben 365 cavalli di potenza. L’auto viaggia fino a 290 km/h di velocità e scatta da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. Un bolide a cielo aperto, con il plus del cielo aperto, dal prezzo di listino che parte da circa 90mila euro.

E non è tutto, perché oltre alle vetture di grossa cilindrata, Lautaro Martinez ha un debole anche per il made in Italy. E infatti nella collezione dell’attaccante argentino dell’Inter c’è anche una bellissima Lamborghini. Il calciatore ha dichiarato di amare particolarmente l’azienda di Sant’Agata Bolognese, tanto da averla voluta anche visitare (un po’ come Cristiano Ronaldo al cospetto di Ferrari, a Maranello).

E per coronare uno dei suoi più grandi sogni, di recente Lautaro si è regalato una Lamborghini Urus, il SUV estremo del brand, che conosciamo molto bene, noto per la sua potenza eccezionale di 650 cavalli, erogati dal motore V8 da 4 litri. Urus è apprezzato per la sua estetica elegante ma sportiva, e per la capacità di viaggiare fino a 305 km/h di velocità massima. Anche in questo caso il prezzo di listino non è di certo alla portata di tutti, la Lamborghini Urus di Lautaro infatti parte da circa 225.000 euro.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

Un SUV di tutto rispetto, che sprizza energia e vitalità da ogni poro. E che si fa riconoscere per il lusso e l’eleganza anche negli interni: il conducente è al centro dell’abitacolo, agevolato nella guida e avvolto in un’esperienza di totale comfort. Volante sportivo a tre razze, comandi e paddle integrati, sedili confortevoli e regolabili, tutto è stato creato per una guida all’insegna del divertimento e del comfort. L’auto offre navigatore satellitare con connessione internet, il cruscotto è interamente digitale, impianto stereo e impianto audio sono di alto livello, molto sofisticati, degni di questo SUV di tutto rispetto.

Insomma, l’argentino non si fa mancare proprio nulla, e quest’anno potrebbe vincere Mondiale e Champions League nella stessa stagione: “Un sogno non voglio neanche pensarci”. In attesa della finale, l’attaccante dichiara: “La finale? Chiunque sia il rivale, si deve giocare come ultima partita: siamo arrivati qui, dobbiamo dare il massimo per arrivare più in alto possibile”.