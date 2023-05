L’auto di Ibrahimovic: un nuovo bolide nel garage del campione

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA Ibrahimovic aggiunge un gioiello alla sua collezione: la nuova Ferrari Daytona SP3

Una domanda che ci facciamo spesso è quale auto guida il nostro beniamino: che sia un cantante, un attore o un calciatore, vista la passione per i motori che molti personaggi famosi hanno e gli stipendi ben lontani da quelli a cui siamo abituati noi comuni mortali, fantasticare sui bolidi estremi nei loro garage ci piace parecchio.

Ebbene, se a proposito del Napoli – che ha vinto lo scudetto quest’anno – abbiamo visto l’auto che guida l’allenatore Spalletti e la vettura personalizzata di Osimhen, e per il Milan abbiamo scoperto ieri che Leao possiede una bellissima BMW fiammante e autografata, oggi vediamo arrivare un nuovo bolide nel garage di un altro campione, Ibrahimovic.

Che auto possiede Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic compra una nuovissima Ferrari Daytona SP3, esemplare con il motore più potente della storia, realizzato in sole 599 unità e dal prezzo da capogiro di 2.3 milioni di euro.

Ibra continua a far notizia, non è una novità, nonostante la stagione di infortuni è sempre al centro della scena. Non hai mai nascosto la sua passione sfrenata per i motori e le auto di lusso, come fa anche il collega Cristiano Ronaldo, che ha un garage colmo di bolidi estremi dal valore inestimabile.

Il calciatore viaggia per le strade di Milano – dove è stato avvistato – guidando una meravigliosa e nuovissima Ferrari Daytona SP3, nota oggi per essere una delle più provocanti e autentiche Ferrari moderne. Una supercar estrema, che costa 2.3 milioni di euro e che il campione ha deciso di regalarsi per i suoi 41 anni, compiuti lo scorso ottobre.

La Daytona fa parte di una serie limitata di Ferrari, denominata Icona, ed è realizzata dalla Casa di Maranello in solo 599 unità in tutto. Il design prende ispirazione da un modello storico e iconico, la 330 P4 che dominò la 24 ore di Daytona nel 1967.

Quante Ferrari ha Ibra?

Il calciatore svedese attaccante del Milan ha una grandissima passione per le auto di lusso, e in realtà ama in particolare le supercar italiane Ferrari. Nel suo garage infatti il campione tiene una fiammante SF90 Spider gialla e un’esclusiva SP1 Monza.

Di recente è arrivato anche un nuovo bolide estremo prodotto in edizione limitata. Si tratta della Ferrari Daytona SP3 di Ibrahimovic a tetto rimovibile, che scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi e da 0 a 200 in 7,4 secondi. La supercar è capace inoltre di viaggiare a una velocità massima che supera i 340 km/h, il peso a secco è di 1.485 kg. Parafanghi voluminosi, cabina compatta, forme sciancrate: sono solo alcune delle caratteristiche uniche del design dell’auto, di grande impatto e perfetta per Ibra, che di certo non si accontenta di poco.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

Per quanto riguarda il design, si basa sull’armoniosa contrapposizione di contrasti: superfici plastiche e sensuali si alternano a linee decise che ricordano l’ingresso preponderante dell’aerodinamica nel design di auto da corsa del tempo come la 330 P4, la 350 Can-Am e la 512 S.

Anche la scelta di dotare la Ferrari Daytona SP3 di una carrozzeria di tipo ‘Targa’ con tetto rigido rimovibile viene dal mondo degli Sport Prototipi. Dal punto di vista tecnico la supercar si ispira alla raffinatezza delle soluzioni ingegneristiche già adottate nelle auto da corsa anni 60. L’auto monta un motore V12 aspirato in posizione centrale-posteriore, architettura tipica delle vetture da competizione. Questa versione del propulsore termico più iconico della Casa di Maranello conta su 840 cavalli di potenza – ed è infatti il più potente sinora prodotto da Ferrari – 697 Nm di coppia e un regime massimo di 9.500 giri/min.