L’auto che ha percorso più km al mondo

Abbiamo a che fare con l’auto che ha percorso il più elevato numero di chilometri al mondo, battendo ogni record. Si tratta di una vecchia Volvo del 1966, la P1800, che infatti ha viaggiato in tutto per ben 5.2 milioni di chilometri. Il possessore era l’americano Irv Gordon, che oggi non è più tra noi.

Ben 113 volte il giro completo della Terra, è il viaggio che l’auto ha percorso in questi anni. Quando il proprietario comprò la sua macchina nuova nell’ormai lontano 1966, di certo non si aspettava che l'avrebbe sfruttata così tanto, fino a fare questi viaggi infiniti e raggiungere l'eccellente primato. C’è da dire che l’auto è già famosa, la meravigliosa Volvo P1800 rossa infatti è entrata nel Guinness dei Record quando il contachilometri segnava ‘ancora’ 2 milioni di km.

E così il proprietario non ha voluto fermarsi, carico dei risultati raggiunti, ha continuato a viaggiare e viaggiare in giro per l’Europa, proprio perché voleva superare anche i 4 e poi i 5 milioni di chilometri. L’auto è diventata un mezzo da record eccezionale, più aumentano il tempo e la percorrenza, più assume valore.

Di sicuro il signor Gordon ha dedicato una grandissima passione, cura e manutenzione alla sua vettura da primato, altrimenti non avrebbe mai raggiunto questo traguardo. Il motore è completamente originale, è stato revisionato un paio di volte, ma è sempre lo stesso. La carrozzeria anche, ma è stata verniciata due volte in questi anni. Il proprietario Irv Gordon oggi non c’è più, è scomparso nel 2018, e l’auto oggi è nelle mani del meccanico Nino Gambino, amico del signor Gordon sin dal 1979.

Ed è stata propria la Volvo dei record ad avvicinare i due, che si sono conosciuti proprio perché il signor Gambino voleva metter mano alla vettura e lavorarci. Il signor Irv, come ricorda il meccanico, adorava stare al volante della sua auto dei record, per lui era confortevole e non l’avrebbe mai abbandonata. Come abbiamo detto, la Volvo P1800 è l’auto che ha percorso più chilometri al mondo, (siamo soliti parlare di vetture da primato, ma questa è davvero eccezionale), ha motore originale e le sue condizioni generali al momento sono ancora molto buone. C’è una storia di passione alle spalle di questo veicolo, e anche di un’amicizia lunga decenni, che ancora lega i due uomini, nonostante la scomparsa di Gordon.