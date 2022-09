L’auto di Francesco Totti: gioiello dal prezzo esagerato

Francesco Totti alla guida della sua auto

Nel garage di Francesco Totti c’è posto per auto dal valore inestimabile, lo sappiamo, come per quasi tutti i calciatori di cui negli anni abbiamo parlato. Il grandissimo ex capitano della Roma, che oggi è al centro del gossip a causa della separazione con la moglie, Ilary Blasi, ormai nota anche lei nel mondo dello spettacolo da anni, ha una grande passione per il mondo delle quattro ruote.

Ama le vetture lussuose, come tutti i calciatori e coloro che possono permettersi di comprare macchine da centinaia di migliaia di euro. E qual è l’ultima auto entrata in possesso di Totti? Un modello che costa quanto un appartamento: una Lamborghini Urus, che si aggiunge a quella che possiamo definire come una vera e propria collezione alla Urus di Sant’Agata Bolognese, possiamo dire che il modello base ha già un costo molto elevato, non di certo alla portata di tutti: il listino parte da circa 230.000 euro.

La Lamborghini Urus di Totti

Sono tanti però gli optional aggiunti da Francesco Totti alla sua nuova Lambo. In base ai vari accessori che un cliente può scegliere per la sua Urus, che già di base è una macchina meravigliosa e lussuosa, il valore può lievitare fino a toccare addirittura i 300.000 euro.

E, se ci pensate, una persona con un portafoglio “normale” con gli stessi soldi ci compra una casa, e anche spaziosa. Le auto sportive comunque sono una delle più grandi passioni di Francesco Totti, per questo una Urus – auto da record – non poteva assolutamente mancare nel suo garage.

Lamborghini Urus: una vettura eccezionale

La Lamborghini Urus è un SUV estremo, combina infatti le caratteristiche strutturali delle vetture a ruote alte con le prestazioni da urlo di una vera e propria auto sportiva. Con questo SUV della Casa di Sant’Agata Bolognese si può affrontare qualsiasi terreno, dai percorsi di campagna ai sentieri impervi, fino alle strade di città. Eleganza e classe estrema contraddistinguono la Lamborghini Urus, che non passa mai inosservata.

Come abbiamo detto, le prestazioni del SUV di Lamborghini sono quelle di una vettura sportiva, che hanno influenzato anche il design. Rispetto ai tradizionali modelli di SUV 4×4 che siamo abituati a vedere sul mercato, tra l’altro è la categoria di vetture preferita di questi tempi, l’aspetto di Urus è molto più sportivo e dinamico. Tratti lisci e sinuosi contraddistinguono l’estetica dell’auto, che si presenta con un’eleganza degna di una vera vettura di lusso.

Anche la maneggevolezza del SUV è una delle caratteristiche che più piace alla clientela, ma non dimentichiamo l’aspetto tecnico: Lamborghini Urus è dotata del performante motore V8 4.0 biturbo, in grado di sprigionare 650 cavalli di potenza. In ogni caso, il modello nelle mani d Francesco Totti è eccezionale, e si aggiunge ad altre bellissime vetture nel garage del campione. Troviamo infatti, nella sua collezione, una Ferrari 612 Scaglietti, gioiellino di Maranello, e altri due esemplari in edizione limitate, sempre del Cavallino Rampante: la Ferrari 456 M GTA e la Ferrari 599. Insomma, tutte vetture che valgono quasi un appartamento e, in alcuni casi, anche di più.