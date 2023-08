Le auto di Neymar: i preziosi regali dell’Al Hilal

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA Neymar passa al club arabo dell'Al Hilal: le sue nuove auto sono un regalo

Il club arabo Al Hilal ha acquistato il brillante calciatore brasiliano Neymar. Secondo quanto è stato riportato dal quotidiano britannico The Sun (e riportato da Gazzetta), il campione ha richiesto alla sua nuova squadra anche delle nuove auto – belle, potenti e fiammanti – chiaramente alla portata di un calciatore di tutto rispetto (lo sappiamo, i calciatori nel mondo sono tra quelli che possiedono le auto più costose e uniche, lo vediamo spesso).

Neymar lascia quindi il Paris Saint-Germain per sbarcare all’Al Hilal e rilanciarsi, un acquisto strepitoso per il club arabo. Il brasiliano sembra essersi convinto anche grazie ad alcuni regali richiesti e prontamente ricevuti, tra cui delle auto strepitose, che si aggiungono alla sua già fornita collezione.

Le auto in regalo

Il club arabo ha regalato al suo nuovo acquisto una Aston Martin DBX, splendido SUV, che conosciamo molto bene, dotato del motore Mercedes V8 4.0 litri biturbo in grado di sprigionare 550 cavalli di potenza e 700 Nm di coppia.

E infine, non è tutto, le prestazioni di questa vettura sono eccezionali: scatta da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e viaggia fino a 291 km/h. La versione d’ingresso in gamma in Italia ha un prezzo di listino di 221.655 euro.

Tra i gioielli richiesti da Neymar all’Al Hilal c’è anche un modello italiano, che non può mancare in ogni garage che si rispetti. Stiamo parlando del missile Lamborghini Huracan, hypercar con potenza compresa tra 610 a 640 cavalli a seconda del modello.

Vettura splendida, che scatta da ferma a 100 km/h da 3,4 a 2,9 secondi, sempre a seconda della variante scelta, e che raggiunge velocità tra 310 e 325 km/h. I prezzi di listino in questo caso vanno da 199.000 a 310.000 euro.

Altro regalo eccezionale è laBentley Continental GT (qui l’edizione speciale), che sa raggiungere la velocità di punta di 318 km/h, scattare da 0 a 100 km/h in4,8 secondi ed erogare potenze che vanno da 550 a 659 cavalli. In Italia l’auto costa a partire da 231.000 euro, fino a 325.000 euro.

Neymar passione Mercedes

E non è finita qui, i regali continuano: Neymar è innamorato del brand Mercedes e si è fatto regalare una G Wagon e un furgone (di cui al momento non si sanno i dettagli).

Pare che il brasiliano abbia anche ottenuto un autista, che possa guidare il suo furgone durante gli spostamenti. In realtà Neymar vorrebbe questa persona disponibile per lui a qualsiasi ora, ogni giorno. Poco esigente il ragazzo!

Le supercar del calciatore

E infine, citiamo alcune vetture speciali che facevano già parte della collezione privata di Neymar. Nel suo garage c’era infatti un altro fantastico pezzo italiano, acquistato nel 2015: una Ferrari 458 Italia, danneggiata però poco dopo l’acquisto a causa di un sinistro.

La passione per le auto italiane si fa sentire anche con la presenza di una Maserati tra i gioielli di Neymar: si è infatti aggiudicato una delle sole 50 MC12, dotata di motore V12 Ferrari e in grado di erogare ben 630 cavalli di potenza.

Anche Audi è un brand particolarmente apprezzato dal calciatore, tanto che ne possiede ben tre modelli: R8 e RS7 e il SUV Q7. Infine nel garage di Neymar c’è anche una Porsche Panamera Turbo da 630 cavalli e 315 km/h di velocità massima.