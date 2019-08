L’auto di Batman esiste davvero e da oggi la puoi comprare

editato in: da

La Batmobile con motore Lamborghini da 560 CV

La mitica Batmobile forse è sempre stata il sogno di moltissimi appassionati, l’auto del supereroe dal mantello nero.

Sicuramente qualcuno almeno una volta nella vita si sarà chiesto come deve essere guidare la macchina di Batman, ebbene oggi un solo fortunato acquirente potrà averla tutta per sé. Avete capito bene, la Batmobile è in vendita sul sito di annunci americano Craigslist, si tratta di un’auto-tributo creata in modo davvero bizzarro ma professionale, i dettagli sono impressionanti, assomiglia perfettamente a quella reale, in particolare a quella del primo film uscito nelle sale nel 1989 interpretato da Michael Keaton.

È stato un medico in California a trasformare questa macchina, per usarla in ospedale per divertire i suoi piccoli pazienti. L’uomo, appassionato di Batman, non ha lasciato al caso nessun dettaglio, fino a tutti i simboli del supereroe personalizzati e cuciti anche sui pannelli delle portiere. Inoltre la Sony, una volta vista quest’auto eccezionale grazie alla stampa locale, ha deciso di fare un ulteriore passo e di equipaggiare il veicolo con l’elettronica speciale che la fa sembrare quasi una navicella spaziale, un giocattolo.

Ci sono infatti comprende un bat-telefono, un videoregistratore, un computer palmare Magic Link e un Super Nintendo su cui si può giocare al videogame di Batman Forever. Inoltre dietro al sedile del guidatore c’è un busto proprio del supereroe. Nell’annuncio di vendita della Batmobile sul popolare sito di compravendite online il venditore dichiara: “I simboli sull’auto non sono decalcomanie. Sono dipinti con le finiture più professionali che abbia mai visto. La vernice è di un nero lucidissimo e già solo tra simboli e finiture la macchina deve essere costata una fortuna. È stata analizzata da esperti del settore che hanno stimato soltanto la verniciatura tra i 9mila e gli 11mila dollari”. Sulle portiere non ci sono maniglie, ma si aprono con un telecomando oppure con un interruttore che si trova vicino alla leva del cambio, eccezionale!

Nella parte anteriore si nota una ruota in stile turbina con il simbolo del pipistrello dipinto sul cofano. Sempre per quanto riguarda l’esterno ci sono le orecchie di pipistrello sul tetto e le ali sul retro. La parte posteriore dell’auto sfoggia i doppi tubi di scarico, un finto scarico tipo turbo/jet e un altro emblema di pipistrello. Anche sui tappi centrali dei cerchi ci sono i piccoli pipistrelli.

Sotto la macchina ci sono delle particolari luci viola, fantastiche di notte. La Batmobile è una monoposto con un intero centro di controllo e simboli del pipistrello sul volante, sugli indicatori di direzione e sul cambio, ovunque. Il prezzo di vendita è di 35mila dollari, è vero che si tratta di Opel GT usata, ma non dimenticare che è stata l’auto di Batman, quindi il denaro richiesto è più che ragionevole!