Aston Martin, in vendita il modello vintage di David Beckham

Abbiamo visto l’auto sul sito specializzato di annunci di vendita Auto Trader, si tratta di una delle vetture da collezione del calciatore conosciuto in tutto il mondo, David Beckham, che ha giocato in diverse squadre molto prestigiose.

Lo abbiamo visto tirare calci al pallone per il Manchester United, il Real Madrid, Galaxy e il PSG, l’annuncio sul web riporta le foto (gentilmente concesse da Auto Trader) e tutti i dati e le informazioni sulla sua macchina vintage. È una Aston Martin AMV8 Volante, che Beckham ha comprato nel lontano 2003. Il colore della carrozzeria è vinaccia e il campione è stato avvistato diverse volte girare per la città di Londra a bordo della sua macchina retrò, spesso accompagnato da sua moglie.

Il bolide oggi viene messo in vendita ed è quotato 445.000 mila sterline. David Beckham, non è la prima volta che parliamo delle sue auto, era molto affezionato a questo modello così unico e particolare tanto che, quando si trasferì in Spagna per il contratto con il Real Madrid, se lo fece spedire anche lì. La vettura vintage è stata realizzata nel 1988, ha quasi 32 anni, è rifinita in questo particolare color rosso intenso, vanta interni in pelle color crema e radica di noce. Il suo motore è un V8 in grado di erogare 423 cavalli di potenza totale e di raggiungere la velocità massima di 270 km/h. L’auto scatta fino a 96 km/h in soli 5.2 secondi.

Questa V8 Volante è molto rara, è uno dei 78 esemplari realizzati, e Beckham ha deciso di comprarla e l’ha tenuta per ben 15 anni, prima di decidere di venderla, nel 2018. L’auto è in vendita da Aston Martin Works su Auto Trader al prezzo mozzafiato e non di certo alla portata di tutti di 548.808 dollari. Un collezionista di auto potrebbe spendere questa somma viste le varie caratteristiche di prestigio, tra cui la marca, il modello, le condizioni in cui si trova tutt’oggi, i legami che ha con delle celebrità importanti e per il fatto che la vettura sia inoltre venduta con una garanzia di auto d’epoca di 12 mesi.

Precedentemente registrato sotto la targa personale Beckham “DB1001”, questo specifico modello di Aston Martin AMV8 Volante, appartenuto ad uno degli uomini che più fa notizia al mondo, è in ottime condizioni e disponibile per la vendita immediata.