In vendita all’asta la Porsche più veloce al mondo

Una Porsche da record che oggi viene venduta all’asta, un modello più unico che raro, che nel 2009 ha partecipato alla cronoscalata del Pikes Peak, datato 1978, ai suoi tempi ha sfiorato i 380 km/h di velocità massima; niente male.

Parliamo di una vera e propria vettura da primato, questa volta però il record assoluto non è legato al prezzo (come accade spesso per pezzi unici che vengono venduti all’asta a facoltosi collezionisti) ma proprio alla sua velocità. In effetti questa Porsche 928 è la più veloce del mondo, è stata in grado di viaggiare infatti fino a 377,8 km/h al TRC Proving Grounds nel 2020.

Un traguardo unico e impensabile, che senza dubbio non sarebbe mai stato raggiunto dall’auto se non fosse stata modificata da mani e menti sapienti. Non è infatti una Porsche qualsiasi, ma una vettura unica, che è stata restaurata e preparata proprio per poter battere ogni record della sua categoria di riferimento. Il cuore di questa 928 è il suo motore, sotto al cofano al momento le componenti originali sono davvero poche.

Questo perché il 4.5 litri da 240 CV di potenza che la macchina montava in origine è stato sostituito totalmente con un 6.5 V8 da 1130 CV e 1296 Nm di coppia. Numeri da brividi, che sono stati raggiunti grazie a un compressore Vortech, un nuovo albero a camme, nuove sedi delle valvole, sistema di raffreddamento modificato e la centralina TecGT. L’auto ha un cambio manuale a 6 rapporti con rapporti di trasmissione molto corti e un differenziale a slittamento limitato Getrag.

Il costruttore non ha creato solo un bolide dalla velocità da record, ma ha dovuto chiaramente cambiare anche le sospensioni, per migliorare le prestazioni della Porsche 928 più veloce al mondo, e ha installato delle barre antirollio regolabili. L’impianto frenante è Brembo, i cerchi da 18” Forgeline e gli pneumatici Hoosier.

L’auto è stata estremamente modificata anche nel design, l’estetica vede un kit in fibra di carbonio con un alettone enorme. L’asta si terrà online dal 14 al 22 maggio 2021, sul sito di Mecum Auctions (dove ci sono già tutte le immagini). Al momento non abbiamo ancora alcuna informazione sul prezzo di riserva, ma questo modello ha tutte le carte in regola per essere una delle dieci Porsche più costose di sempre.