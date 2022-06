All’asta per più di 1 milione di dollari l’Aston Martin di 007

Quando pensiamo all’Agente segreto 007 la mente ci porta a Sean Connery, uno dei più famosi e apprezzati attori al mondo, e alla sua vettura che è diventata un’icona: la Aston Martin DB5. Ebbene, oggi proprio quell’auto potrebbe finire nelle mani di un fortunatissimo acquirente, visto che sarà venduta all’asta.

L’abbiamo trovata, è proprio lei, è l’auto che Sean Connery guidava sulle scene del film. C’è da dire che lo stesso gioiello su quattro ruote è anche appartenuto nella realtà all’attore scozzese scomparso nel 2020: nel suo garage infatti c’era un esemplare uguale della sportiva. E oggi sarà proprio quella Aston Martin DB che verrà venduta all’asta da Broad Arrow Auctions il prossimo mese di agosto, a Monterey in California. È già sul loro sito, abbiamo contattato Ian Kelleher, Chief Marketing Officer, che ci ha fornito le foto ufficiali.

Che cosa sappiamo di quest’auto speciale

L’Aston Martin DB5 dell’Agente 007 in vendita all’asta sul sito di Broad Arrow Auctions mostra una meravigliosa carrozzeria ‘berlina’ in alluminio della Casa di design milanese, Carrozzeria Touring, il telaio Aston Martin è il n. DB5/1681/R e la colorazione è Snow Shadow Grey con pelle Connolly rossa per gli interni.

Consegnata nuova a Mr. A. White il 7 luglio 1964, questa DB5 ha trascorso gran parte della sua vita nel Regno Unito, fino al momento in cui è stata acquistata da Sean Connery tramite RS Williams, un noto specialista Aston Martin. Oggi, la disponibilità della DB5 di Sean Connery rappresenta un’opportunità irripetibile, DB5/1681/R è l’unica mai posseduta personalmente dall’attore ed è offerta in vendita direttamente dalla tenuta di Connery, che ha anche deciso di donare una parte significativa dei proventi della vendita in beneficenza.

Un altro aspetto degno di nota nella vendita dell’Aston Martin di Sean Connery è che un grande amico dell’attore, il pilota e tre volte Campione del Mondo di Formula 1, Jackie Stewart, si è offerto di regalare al nuovo acquirente uno speciale giro in auto, una sorta di appuntamento concordato, che si trasformerà certamente in un breve viaggio memorabile. Sean Connery e Jackie Stewart hanno condiviso insieme una lunga amicizia e hanno collaborato a progetti di beneficenza per oltre quattro decenni. Ancora oggi la famiglia Connery continua a sostenere il lavoro e l’impegno dell’attore scomparso, e anche Stewart ci tiene molto, in onore e in ricordo del suo amico di vecchia data, che dal 2020 non c’è più.

Tornando all’auto speciale che sarà venduta all’asta nel mese di agosto, appartenuta all’Agente 007 in persona, interpretato da Sean Conery: la vediamo in condizioni altamente presentabili. Poco dopo aver acquistato l’auto, infatti, la meravigliosa Aston Martin DB5 di Sean Connery è stata portata dal noto specialista del marchio RS Williams, dove ha ricevuto un aggiornamento meccanico insieme a una riverniciatura completa nella tinta che vediamo ancora oggi, questo splendido grigio Snow Shadow Grey, la giusta tonalità di argento scelta appositamente per l’Aston Martin di Mr. Bond. Da allora, l’auto è stata ben tenuta ed è stata recentemente sottoposta a un accurato servizio di restauro e revisione da parte di RS Williams in preparazione dell’asta. Chissà chi sarà il fortunatissimo acquirente che si aggiudicherà il gioiello speciale.