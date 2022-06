All’asta la Fiat Tipo di uno storico pilota Ferrari

Nigel Mansell è un noto ex pilota automobilistico, è stato Campione del Mondo di Formula 1 nel 1992 e ha vinto la serie americana CART nel 1993. È il pilota britannico famoso per aver collezionato il maggior numero di vittorie nella massima serie fino al 2014, guadagnando infatti il primo posto in ben 31 Gran Premi.

Il suo record è stato poi battuto, in epoca moderna, da un altro Campione che tutti conosciamo, Lewis Hamilton (di cui abbiamo spesso parlato), nel GP degli Stati Uniti del 2014. Mansell ha guidato per la Williams, per la quale ha collezionato il più grande numero di successi, ma ha corso anche per altre scuderie importanti in Formula 1, come la McLaren, la Lotus e la Ferrari. Era soprannominato “Il leone d’Inghilterra” per la grande grinta in pista, il pilota guidava in maniera spettacolare. Nel 2008 è stato inserito nella classifica ESPN al 24º posto tra i migliori piloti di tutti i tempi. Ed è anche il 9º - per Times - fra i più grandi piloti di sempre. Nel 2005, è stato inserito nella International Motorsports Hall of Fame.

La Fiat Tipo di Mansell

Il noto pilota di Formula 1 che ha fatto sognare gli appassionati tra gli anni Ottanta e Novanta ha posseduto differenti auto, più o meno lussuose e costose. Tra queste c’è anche una Fiat Tipo: l’esemplare con telaio numero 1 milione realizzata nel 1990 e che, ai tempi, l’amministratore delegato di Fiat, Cesare Romiti, decise di donargli esattamente il 9 settembre del 1990, dopo il Gran Premio d’Italia a Monza.

Si tratta in particolare di una Fiat Tipo 1.8 i.e. DGT che è stata prodotta appositamente per questa presentazione con numero di telaio 1.000.000. La livrea sfoggia una tinta particolare, il British Racing Green: un colore unico, non di serie. La Fiat Tipo di Nigel Mansell presenta poi interni in pelle molto belli e dei cerchi in lega particolari.

Fonte: Catawiki

La vendita all’asta

Secondo quanto la stessa Casa d’Aste Catawiki dichiara - sul loro sito ufficiale è possibile vedere l’auto disponibile (e si può ancora fare un’offerta) - pare che la vettura in questione sia stata immatricolata per la prima volta l’8 gennaio del 1992. Sembra che Nigel Mansell abbia tenuto questa Fiat Tipo tra le sue auto sino al 4 novembre 1993. La macchina è stata poi acquistata da un residente dell’Isola di Man. Secondo quanto è possibile leggere tra i documenti e le registrazioni dei tagliandi, nel momento in cui Mansell ha venduto la sua auto, il contachilometri segnava solo 425 miglia percorse (680 chilometri circa).

Fonte: Catawiki

Il nuovo proprietario ha tenuto l’auto dal 1994 fino a ottobre del 2003, quando è passata nelle mani di un concessionario Fiat a Guernsey, nelle Isole del Canale. L’anno dopo è stata venduta a un piccolo museo privato in Inghilterra, da dove è stata poi nuovamente acquistata da parte di un privato nel mese di marzo del 2008. Da allora la Fiat Tipo (anche il commissario Montalbano ne ha una!) è stata lasciata in deposito e usata solo una o due volte all’anno per partecipare a dei raduni. È stata comunque tagliandata annualmente. Oggi, come abbiamo detto, è in vendita all’asta su Catawiki, che ci ha gentilmente fornito le immagini ufficiali.