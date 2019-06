All’asta la Ferrari F430 di Gordon Ramsay

editato in: da

Conosciamo tutti Gordon Ramsay, uno dei più noti chef a livello mondiale, ma forse non tutti conoscono la sua grande passione.

Ha un grandissimo gusto e una forte passione per le auto e possiede differenti gioiellini magnifici e di grandioso valore. Nel corso degli anni ha avuto tantissime auto costose e bellissime, ultra potenti, come la Ferrari F430 di cui parliamo oggi. Un modello che è arrivato nel Regno Unito nel 2005, uno di 100 esemplari che sono stati destinati a questo mercato. Per alcuni anni ha fatto parte della splendida collezione riposta nel garage dello chef di fama internazionale Gordon Ramsay e adesso sarà venduto all’asta.

La vendita avverrà in occasione della Classic Sale 2019 di SilverstoneAuctions che si terrà il 27 e il 28 luglio sulla pista di Silverstone, il posto dove quindi chiunque fosse interessato a questo gioiello magnifico dovrebbe andare. La Casa d’Aste ha confermato che l’auto registra solo 7.242 km di percorrenza dal momento dell’immatricolazione e che durante la sua vita è sempre stata tenuta controllata e revisionata, la manutenzione perfetta si nota anche dalla livrea immacolata.

Un’altra informazione molto importante è che la Ferrari F430 di Gordon Ramsay è equipaggiata con la trasmissione manuale a 6 velocità, che dona al conducente che si trova al volante della vettura del Cavallino Rampante la grande gioia di cambiare marcia in maniera più “classica” e non usando le levette del paddle. Il cambio è abbinato al motore V8 aspirato da 4.3 litri in grado di erogare una potenza di 490 Cv e 465 Nm di coppia.

È vero che oggi il panorama auto regala dei bolidi molto più potenti e anche meno costosi, ma questo vanta uno sprint da 0 a 100 km/h in soli 3.7 secondi e una velocità massima di 315 km/h, per una guida eccitante all’ennesima potenza. Per quanto riguarda la vendita all’asta, molto probabilmente il valore dell’auto si aggirerà attorno ai 153.000 euro e anche qualcosina in più. La F430 è stata uno degli ultimi modelli a essere realizzato con il cambio manuale, ha un suono favoloso che fa venire la pelle d’oca e presenta un aspetto che sicuramente non dimostra gli anni che ha, è davvero meravigliosa.