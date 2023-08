Fonte: RM Sotheby's Tra i cimeli appartenuti a Schumacher ci sono anche i caschi usati in gara

Michael Schumacher è uno dei simboli indiscussi della storia dell’automobilismo di cui ha scritto pagine indimenticabili per tutti gli appassionati. Nel corso della sua lunga carriera, il pluricampione del mondo di Formula 1 ha raccolto una collezione di memorabilia davvero incredibile, con oggetti di ogni tipo che raccontano la leggendaria epopea del pilota tedesco.

Durante la Monterey Car Week, RM Sotheby’s ha annunciato l’apertura di un’asta con una collezione ricchissima di cimeli. Per tutti gli appassionati e i tifosi del pilota tedesco si tratta di un’occasione unica per poter entrare in possesso anche solo di un piccolo accessorio appartenuto a una leggenda del mondo dei motori.

150 articoli all’asta

La vendita all’asta della collezione composta da 150 articoli legati alla carriera di Michael Schumacher è in corso. L’intera collezione è stimata circa 1,4 milioni di sterline. La vendita si chiuderà soltanto il prossimo 6 di settembre. Appassionati e collezionisti, quindi, sono ancora in tempo per registrarsi al sito ufficiale di RM Sotheby’s e presentare un’offerta, per uno o più prodotti disponibili.

Si tratta di una collezione di cimeli davvero ricca che copre un arco di tempo lunghissimo, partendo dagli anni 80 e arrivando fino agli ultimi anni della sua carriera. Alcuni prodotti in vendita hanno accompagnato il campione tedesco durante le fasi più importanti della sua carriera: nella collezione ci sono pezzi unici che, di certo, stanno attirando l’attenzione di tantissimi appassionati, tifosi oltre che di collezionisti.

La collezione è particolarmente varia: circa la metà dei prodotti all’asta è composta da capi d’abbigliamento indossati dal grande Campione durante la sua carriera. Di recente, inoltre, anche una monoposto guidata da Schumacher è finita all’asta, raggiungendo, naturalmente, una valutazione incredibile.

Fonte: RM Sotheby's

Una collezione per veri appassionati

Tra i prodotti in vendita all’asta da RM Sotheby’s, che di recente ha venduto una Ferrari Enzo unica nel suo genere, ci sono alcuni pezzi di grandissimo valore: c’è la tuta autografata con cui Schumacher gareggiò e vinse il 14 settembre 2023 nel corso del Gran Premio d’Italia, a Monza, festeggiando il quarto dei cinque titoli iridati ottenuti con la Ferrari. Tra le tute da gara in vendita ci sono anche quelle firmate Mercedes-Benz, ultima scuderia del pilota in Formula 1, oltre alcune che risalgono agli anni della Benetton.

All’asta, inoltre, ci sono anche diversi caschi utilizzati da Schumacher in gara. Alcuni risalgono alle stagioni trionfali del 2001 e del 2002 ma non mancano pezzi “vintage” come i caschi utilizzati dal campione tedesco nei suoi primi anni in Formula 1, con la Benetton, o addirittura in Formula 3 e, prima ancora, negli anni 80, nel campionato tedesco di kart.

Tra gli oggetti più particolari della collezione di memorabilia ci sono alcune bottiglie di Champagne che risalgono a vari podi e vittorie del pilota. Da notare anche una bottiglia che porta due autografi illustrissimi: Ayrton Senna e Alain Prost. Tutti questi oggetti, inevitabilmente, raggiungeranno valutazioni molto elevate nel corso dei prossimi giorni.

Per chi ha margini di spesa più bassi ci sono, però, anche altri prodotti valutati relativamente poco come guanti, scarpe e cappelli indossati (e in molti casi autografati) da Schumacher nel corso della sua lunghissima e indimenticabile carriera.