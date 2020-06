Alfa Romeo compie 110 anni e festeggia coi suoi tesori

editato in: da

Alfa Romeo: nuove splendide livree per la Giulia GTA

E così Alfa Romeo oggi 24 giugno 2020 raggiunge i centodieci anni di storia, che da sempre mostrano una buona ragione per dirsi affezionati al marchio: una relazione, quella tra gli alfisti e il brand, che va al di là del semplice attaccamento tra un consumatore e un marchio.

Sono in pochi a poter vantare questo traguardo unico, una ricorrenza che impone ad Alfa Romeo di restituire affetto e gratitudine a chiunque rivolga al Biscione un proprio pensiero. E per festeggiare, a Casa di Arese, vuole fare un regalo ai suoi fan.

Club e appassionati oggi saranno accolti presso il Museo Alfa Romeo, che custodisce le più significative creazioni e che rappresenta un ponte tangibile tra le epoche e le generazioni. In questo spazio oggi il Biscione potrà spegnere le sue 110 candeline. Come avevamo annunciato alcune settimane, oggi Alfa Romeo apre al pubblico l’area Collezione, i depositi del Museo sinora chiusi, una raccolta completa ed emozionante che comprende altre 150 automobili, motori da strada, aeronautici e nautici, trofei, oggetti artistici.

Verrà inaugurata inoltre la nuova sezione “Alfa Romeo in divisa” dedicata alle auto dei Carabinieri, a testimonianza dello storico rapporto tra Alfa Romeo e le Forze dell’Ordine. Il brand ovviamente ha pensato anche al coinvolgimento diretto di club, visitatori e appassionati, che potranno partecipare a parate e flash mob, in totale sicurezza. Per chi non può andare ad Arese oggi, è possibile assistere a tutto in diretta sui canali social ufficiali del Brand.

Il Biscione propone anche un tour virtuale di uno dei più grandi musei del mondo dedicati alle automobili attraverso la serie di sei video “Tour 110 anni”. Ad Arese, per festeggiare i 110 anni, è presente anche la nuova Giulia GTA, l’iconica serie limitata concepita per il 110° anniversario del Marchio. Verrà ricordata inoltre Alfa Romeo anche per essere stato il primo costruttore a trionfare nel primo Gran Premio e nell’edizione inaugurale della Formula 1, nel 1950 con Nino Farina a bordo di un’Alfa Romeo Gran Premio Tipo 158 “Alfetta”.

È presente Eberhard & Co., che rinsalda il legame con il marchio, realizzando un nuovo cronografo in Edizione Limitata per omaggiarne il 110° anniversario. L’omaggio di Compagnia Ducale invece è la e-mtb Alfa Romeo 110° Anniversary, una mountain bike elettrica. AUDES Group è licenziatario ufficiale dell’abbigliamento di Alfa Romeo, e la partnership esordisce con la collezione celebrativa dei 110 anni del Marchio. Insomma, una giornata davvero indimenticabile per il Biscione.