Airo, l’auto elettrica con la capacità di purificare l’aria

Airo, l’auto del futuro pulisce l’aria

È stato svelato, al Salone dell’auto di Shanghai 2021, Airo il nuovo concept per il neonato marchio automobilistico cinese IM Motors (il nome del marchio, ‘IM’, significa Intelligence in Motion).

Airo è un’auto dotata di un sistema di filtraggio HEPA che pulisce l’aria circostante: il sistema di filtraggio attivo aspira i fumi di scarico delle auto a motore termico e le particelle inquinanti sospese nell’aria. Questi filtri d’aria di nuova generazione funzioneranno proprio come un depuratore esportando poi all’esterno l’aria pulita.

Si tratta di un progetto ambizioso di una vettura con caratteristiche nuove anche in termini di vivibilità, ovvero come uno spazio mobile dove incontrare gli amici, lavorare e persino dormire.

L’interno di questa auto del futuro è ampio e presenta dei sedili rotanti in modo che possa essere riconfigurata come una “abitacolo multifunzionale”. Ecco quindi che i sedili saranno uno di fronte all’altro, al cui centro si troverà un tavolo per pranzare, oppure uno schermo per guardare film o giocare.

L’interno di questa speciale auto elettrica può anche essere trasformato in una camera da letto, poiché i sedili sagomati si reclinano completamente per creare un letto matrimoniale.