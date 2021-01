Aguero si è pentito della Lamborghini: “Non la uso mai”

editato in: da

Lamborghini Aventador, arriva la serie speciale

Sergio Aguero si è comprato una fantastica supercar di Lamborghini, vettura stupenda che fa morire di invida tutti gli appassionati che la sognavo e non potranno mai permettersela. Di sicuro ci vuole un gran portafoglio infatti per un acquisto di questa portata, eppure l’attaccante del Manchester City dichiara di essersene pentito.

La notizia extra-campo infatti è che l’argentino non ha praticamente mai usato la sua meravigliosa e superpotente Lamborghini Aventador, un ‘fulmine’ sportivo estremo, che oltretutto ha pagato circa 400.000 euro. Il contachilometri segna solamente 1.200 km percorsi; se volesse cederla a qualcuno anche solo per un giro di prova, perché no?

Scherzi a parte, lo stesso Aguero conferma la notizia: “Non so perché ho comprato una Lamborghini. Deve aver percorso circa 1.200 km in sei anni, l’ho usata a malapena. Sono due anni che penso al motivo per cui ho comprato quella macchina. Ora l’unica cosa che fa è prendere freddo e pioggia, ha anche le ragnatele e tutto il resto”. Aguero non ha mai nascosto la sua grande passione per le auto, in effetti il suo garage è ricco di modelli di lusso dall’altissimo valore.

L’attaccante ha acquistato la sua Aventador nel 2014, ma sembra non esserne affatto soddisfatto. Sicuramente preferisce gli altri gioiellini parcheggiati nel suo box. Il calciatore sfoggia spesso le sue auto di lusso, e forse l’unica su cui non lo abbiamo mai visto è proprio questa Lamborghini Aventador. Lo ha confessato lui stesso al programma televisivo Santo Sabado.

Una spesa di circa 400.000 euro, un utilizzo quasi pari a zero. Una cifra che per gli stipendi medi di un calciatore professionista della sua portata sicuramente può sembrare irrisoria, ma che per noi “comuni mortali” non lo è affatto (in ogni caso, pare che il suo reddito annuo superi i 14,5 milioni di euro). Sergio Aguero comunque continua a non spiegarsi il motivo per cui ha comprato questa Aventador, che si presenta con carrozzeria nero satinato, ruote personalizzate con dettagli arancioni, stesso colore per alcune finiture degli interni.

Nel garage dell’attaccante, come abbiamo detto, ci sono anche tanti altri gioielli a quattro ruote. Tra queste una Ferrari GTC4 Lusso del valore di quasi 280.000 euro e addirittura la stessa auto che Daniel Craig ha usato nel film 007 Spectre; il calciatore sfoggia inoltre una Lumma CLR SV Range Rover da circa 170.000 euro e una Nissan GT-R personalizzata, dal valore di 100.000 euro circa.