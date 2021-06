Aguero lascia il City e regala il suo SUV

editato in: da

Aguero non rinnova il contratto di lavoro con il Machester City, la squadra di calcio che lo ha visto giocare per ben 10 stagioni. Il giocatore inizierà presto una nuova avventura sportiva, cambia team e va in Spagna, giocherà in Liga con il Barcellona.

Ha voluto lasciare il segno prima del suo grande addio al City, dopo una vita passata in Premier League, l’argentino ha preparato diversi regali di grande valore, tra cui anche una delle sue preziose auto, il SUV Range Rover Evoque che l’attaccante ha comprato solo pochi mesi fa, che si è guadagnato un membro dello staff dei Citizens. L’auto bellissima e tanto ambita è praticamente nuova.

Non è stato Aguero a scegliere personalmente il vincitore, ha deciso infatti di organizzare una speciale lotteria estraendo quindi il nome del fortunatissimo futuro proprietario della sua Evoque, auto splendida, di cui abbiamo tanto parlato. Il vincitore è un operaio addetto alla pubblica utilità per il club. L’attaccante argentino ha consegnato direttamente le chiavi del suo SUV al nuovo proprietario, dicendo: “Ora questa auto è tua”, la risposta dell’uomo, molto emozionato e grato: “Andrò tutti i giorni in una Range Rover, che altro posso dire? Non ti dimenticherò mai. Grazie mille!”.

Grande fortuna per l’operaio, che ha abbracciato Aguero, ringraziandolo per il suo dono. La Evoque la conosciamo bene, è uno dei SUV più ambiti. Le sue dimensioni vantano 437 cm in lunghezza, 190 di larghezza e 165 di altezza; l’auto è versatile e presenta uno spazioso bagagliaio (dai 472 ai 1.156 litri di capienza). Il look del SUV è aggressivo, ma allo stesso tempo molto sofisticato e raffinato, viene offerto in Italia dotato di sistema mild hybrid sia a benzina che diesel, plug-in hybrid con potenza di 309 cavalli e con un’autonomia elettrica di 68 chilometri e nella versione diesel 1999 cc da 163 cavalli.

Il SUV è a listino sia con trazione integrale che anteriore, per tutte le esigenze dei clienti, e il cambio è manuale a 6 marce o automatico a 8 o a 9 marce. I prezzi variano da un minimo di 40.500 euro fino ad un massimo di 78.700 euro.

Aguero non ha donato soltanto il suo SUV, ma anche ben 60 orologi Tag Hauer Formula 1, pezzi che valgono dai 1.000 a quasi 3.000 euro di valore, tutti incisi con la frase: “Grazie! Kun Aguero”. E non finisce qui. L’attaccante argentino ha lasciato davvero il segno, donando anche una buona somma di denaro in beneficienza.