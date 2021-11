Aereo pieno di Ferrari decolla da Malpensa

Un viaggio in aereo per più di dieci Ferrari, un carico speciale partito dall’aeroporto di Malpensa. Tante le auto del Cavallino Rampante che hanno preso il volo, nel gruppo di supercar c’erano sia modelli da corsa che vetture stradali e anche due monoposto, proprio come quelle che vediamo correre sulle piste di Formula 1.

La pagina Facebook ‘Vola Malpensa Milano Mxp’ ha svelato le immagini dell’aereo speciale, diverse fotografie che mostrano le Ferrari caricate a bordo di un Boeing 777 modello cargo della “Saudia Cargo”. Tutti gli addetti che lavorano nel piazzale dell’aeroporto sono rimasti ovviamente meravigliati alla vista di tutte quelle supercar eccezionali.

Una Ferrari dietro l’altra, dal valore inestimabile, viste tutte insieme, una cosa che capita forse una volta sola nella vita e che infatti ha incuriositi tutti i presenti. La pagina social ha raccontato proprio lo stupore immenso, chiaramente inevitabile, degli uomini, che sono stati attratti subito dal carico prezioso e unico. Vetture che non potevano di certo passare inosservate, erano tante e una più bella dell’altra.

Molto probabilmente le supercar protagoniste del volo speciale a Malpensa erano le stesse che sono apparse alcuni giorni fa al Mugello (dove è appena stata presentata la nuova Daytona) in occasione delle gare dei clienti privati. Un carico di ipercar rampanti della Casa di Maranello, dal grandioso valore, che molto probabilmente sono partire alla volta di Jeddah, in Arabia Saudita, dove è prevista infatti la prossima tappa del campionato, che si terrà durante il mese di dicembre.

Un intero aereo colmo di Ferrari non lo avevamo mai visto qui a Malpensa, e chissà se mai lo rivedremo. Gli appassionati hanno raccolto le immagini del momento dell’imbarco, quando tutti i presenti sono rimasti con gli occhi spalancati sulla pista dell’aeroporto. Malpensa sta vivendo un vero e proprio boom del segmento cargo, ormai da un anno a questa parte. Si parla di una media di crescita che si attesta sempre sopra al 30% rispetto al 2019. Gli appassionati di Aeroporti Lombardi, che sono sempre super informati e hanno tutti i dati alla mano, hanno anche anticipato quelli che sono stati i numeri di ottobre 2021, parlando di ben 67.614 tonnellate, un buon +31,8% sul 2019.