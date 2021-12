L’aereo lussuoso più grande al mondo

I più facoltosi accoglieranno con un po’ di dispiacere la vendita dell’ultimo aereo più grande e lussuoso del mondo di Casa Airbus. Niente invidia per noialtri ma giusto quel pizzico di curiosità che non guasta nell’ammirare ancora una volta un mezzo cotanto principesco come quest’ultimo esemplare dell’A380 prodotto e appena consegnato a Emirates Airlines.

446 milioni di dollari è più o meno il costo del bolide a due piani acquistato dalla compagnia di Dubai, l’ultimo disponibile di una serie che ha già fatto la storia ed entra così nella sua lunga fase finale, che, per inciso, avrà ancora fra i 10 e i 15 anni di servizio prima di sparire dai cieli. Si tratta del 123esimo Airbus A380 della flotta di Emirates che già nel 2000 ne ordinava il primo modello, ancora commercializzato e conosciuto come A3XX. Un aereo storico, ciclopico (non potrà caricare decine di Ferrari come il modello cargo del Boeing 777, ma riesce a trasportare fino a 850 persone) e come al solito lussuoso grazie agli innumerevoli optional di cui è dotato.

Si va dalle suite private riservate alla prima classe ai sedili di Premium economy, passando dalla Business all’Economy, ma non mancano inoltre le docce e bar di bordo, fra le altre cose. Optional tutto sommato “nella norma” per il settore se consideriamo ad esempio quella sorta di residence, la possibilità di scegliere il maggiordomo o persino il cuoco di fiducia, messe a disposizione dalla compagnia Eithad Airways per il medesimo modello.

La pandemia ha tuttavia travolto e cambiato il settore, compreso il trasporto aereo premium, motivo che ha spinto molte compagnie a riconsiderare la necessità di superjumbo di questo tipo, spesso e volentieri giudicati economicamente poco sensati, specie perché nient’affatto efficienti sul fronte dei consumi (ad esempio le nuove soluzioni ibride potrebbero rivelarsi alternative sostenibili). Non è tuttavia di questo parere Emirates Airlines che, per ora, giustifica la spesa (e la propria tradizione) e scommette sul successo presente e futuro dell’A380 di Airbus. Queste le parole del presidente Tim Clark: “L’A380 rimarrà il prodotto di punta di Emirates per i prossimi anni e un pilastro vitale dei nostri piani di rete”.