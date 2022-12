Adesivo sul parabrezza: perchè lo mettono tutti

Fonte: iStock Cresce il numero di automobilisti che usa l'adesivo porta-documenti applicato nella parte interna del parabrezza

C’è una nuova tendenza che sembra aver preso piede tra gli automobilisti italiani (e non solo). Una “moda” che riguarda un piccolo oggetto che passa spesso e volentieri inosservato, ma non per questo risulta essere meno utile. Anzi, è vero l’esatto contrario: l’estrema utilità e versatilità ne stanno determinando il successo su larga scala.

Ci stiamo riferendo, per chi non lo avesse ancora capito, a un piccolo adesivo che si applica sul parabrezza dell’auto. Un accessorio solitamente invisibile (quelli che “vanno per la maggiore”, infatti, sono trasparenti) ma che può tornare utile nelle occasioni più disparate. Ed è proprio questa estrema versatilità che consente all’adesivo per il parabrezza dell’auto di avere un grande successo: molto apprezzato dagli automobilisti, è diventato di fatto un must have per tutti i camionisti.

Ma a cosa serve questo adesivo per il parabrezza? E dove è possibile acquistarlo? Scopriamolo insieme.

A cosa serve l’adesivo auto che usano tutti

Piccolo, trasparente, ma utilissimo. L’adesivo per parabrezza di cui stiamo parlando ha un po’ la funzione della ciotola svuota-tasche che abbiamo all’ingresso di casa e nella quale poggiamo chiavi, portafogli e ogni altro oggetto che ci troviamo in tasca. L’adesivo, ovviamente, non serve a contenere chiavi e altri oggetti, ma funge da utilissimo portadocumenti.

Avete appena terminato un incontro di lavoro e avete un biglietto da visita che non volete perdere? Potete inserirlo nell’adesivo per parabrezza. State parcheggiando sulle strisce blu e non sapete dove esporre il ticket? Potete inserirlo nell’adesivo e sarete sicuri che non andrà perso e non si infilerà in qualche fessura irraggiungibile. Avete appena passato il casello autostradale e non sapete dove mettere il biglietto di ingresso? Ovviamente, potete utilizzare l’adesivo da parabrezza.

Insomma, come abbiamo più volte ripetuto, un accessorio tanto piccolo quanto utile. Molto versatile, vi toglierà d’impiccio nelle situazioni più disparate. Non c’è da stupirsi, dunque, se molti lo considerano tra i migliori accessori auto da avere sempre nell’abitacolo.

Dove comprare l’adesivo auto portaoggetti

Probabile che, leggendo questa breve descrizione dell’adesivo che va sui parabrezza di auto e camion sia venuta voglia anche a te di acquistarne uno. Fortunatamente, non dovrai “penare” molto per riuscire a trovarlo. Gli adesivi sono in vendita praticamente ovunque, sia nei negozi di ricambio auto fisici (ma anche in molti negozi generalisti) quanto in diversi store online.

Basterà, ad esempio, una veloce ricerca su Amazon per trovarne di forme e dimensioni più disparate. A clip, con tasca, lunghi o quadrati, fa poca differenza: basta spulciare tra le inserzioni nel portale di commercio elettronico per trovare quello che si adatta meglio alle tue necessità. A prezzi, ovviamente, molto accessibili.

Adesivi auto: attenzione a dove li posizionate

A seconda dell’utilizzo che si decide di farne, è importante sistemarlo in una posizione comoda e strategica. Se, ad esempio, volete utilizzarlo per infilarci fogli e appunti non appena entrate all’interno dell’abitacolo del vostro veicolo, allora dovrete attaccarlo sul lato sinistro del parabrezza, né troppo in alto né troppo in basso. In questo modo, lo avrete sempre a “portata di mano” e, nel caso lo utilizziate per esporre i ticket del parcheggio, saranno facilmente visibili anche dall’esterno.

Fate poi attenzione alla presenza di eventuali telecamere utilizzate dai sistemi di sicurezza e assistenza alla guida della vostra auto. Potreste inavvertitamente coprirne l’obiettivo e renderle di fatto inutili.

Infine, attenetevi sempre alle disposizioni del Codice della Strada. Nel caso in cui sistemiate l’adesivo per parabrezza dove non doveste, rischiate una salata sanzione pecuniaria.