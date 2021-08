A 101 anni guida la Mustang elettrica: la sua prima Ford fu la Model T

editato in: da

Ha 101 anni e da praticamente quasi un secolo viaggia a bordo delle auto dell’Ovale Blu. Una storia inventata di sana pianta? Incredibile, ma è proprio così. È infatti da quando ha soli 10 anni che Harold Baggott se ne va in giro guidando Ford.

Era ancora così piccolino quando i genitori lo misero a bordo di una Ford Model T, nel terreno privato della sua famiglia, per imparare a guidare. Da quel momento non ha mai abbandonato il brand. Harold Baggott ha ottenuto la sua patente nel 1936 ed è sempre stato un grandissimo appassionato di auto (e di Ford). Ha 101 anni e coltiva il suo amore per le quattro ruote da più di 90.

Oggi torna al volante, dopo aver superato il suo secolo di vita, per mettersi al volante di una delle ultimissime creazioni di Ford, la Mustang Mach-E, SUV dall’autonomia da record. Ci teneva infatti a provare l’auto elettrica del suo brand del cuore. Di certo questa Mustang è ben lontana dalle creature che si sono susseguite nel passato sotto questo brand, che è diventato un’icona.

Il signor Baggott guida ancora per commissioni locali a Port Solent, Portsmouth (Hampshire). È stato lui stesso a contattare la Casa automobilistica, per richiedere un test drive del suo nuovo modello elettrico, la Mustang Mach-E. Al Beaulieu Motor Museum è stata ricordata la longeva esperienza di guida dell’uomo centenario, proponendo prima ‘un viaggio’ in una Ford Model T del 1915, insieme ai membri di tre generazioni della sua famiglia. E proseguendo con un giro sulla Mach-E, il primo SUV 100% elettrico dell’azienda.

Dopo il test drive, Baggott ha dichiarato: “Fin dall’età di 10 anni, ho mantenuto il mio interesse per l’automobilismo e oggi mi ritrovo interessato al passaggio all’elettrificazione, dopo che il governo sta gradualmente eliminando i tradizionali motori a combustione a cui sono abituato. È stato meraviglioso ricordare la mia storia di guida con la Model T e vedere cosa ha in serbo il futuro”.

E ha aggiunto: “È stato emozionante vedere e mettersi al volante di quello che posso aspettarmi di vedere guidare ai miei figli, nipoti e pronipoti”. Il signor Baggott e la sua famiglia hanno posseduto più di 20 modelli di auto Ford nel corso degli anni e lui stesso ha acquistato la sua primissima Ford 8 Popular nel 1937 per soli £ 100.