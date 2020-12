X Factor, le elettriche di Opel protagoniste della finale

editato in: da

Questa sera su Sky, in simulcast su TV8 e NOW TV si scoprirà finalmente chi sarà il vincitore di X Factor 2020, c’è grande attesa per l’ultimo appuntamento dello show di Sky prodotto da Fremantle. Un’edizione che sarà ricordata per le forti personalità.

Partendo dai giudici stessi, che interpretano differenti stili musicali, pronti a raccogliere il consenso di più generazioni. Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, quest’ultimo tra l’altro è brand Ambassador di Opel. Tutti i concorrenti hanno dimostrato il loro talento, la loro personalità e una grande energia.

E quest’anno per X Factor, grazie a Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, e Fremantle, Opel è stato il marchio protagonista dell’edizione 2020 come Official Partner, e ha accompagnato i concorrenti durante tutto il loro percorso, fino ad arrivare all’attesissima finale. I talenti di XF2020 si sono spostati a bordo di Opel Corsa (auto di grande successo) dal teatro sede delle selezioni a Roma, fino ad arrivare alla Sky Wifi Arena per affrontare la fase dei Live Show.

Ci sono state differenti situazioni dello show dedicate agli spostamenti, in cui le protagoniste erano proprio loro, le nuovissime Opel Corsa-e di cui abbiamo tanto parlato quest’anno, che hanno un ruolo molto importante nel programma di sostenibilità delle zero emissioni. La natura 100% elettrica di Opel Corsa-e si è infatti manifestata avvolta dal totale silenzio e in assenza di vibrazioni. In questi giorni di avvicinamento alla finale, la piccola elettrica della Casa è stata affiancata dal nuovo Opel Mokka-e, protagonista di un contenuto dedicato ai finalisti: il Road to the Finale.

Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. sono i finalisti di X Factor 2020 e sono stati i primi, dopo il brand ambassador Mika, a salire a bordo del nuovo Opel Mokka per il viaggio più importante, quello che li accompagna appunto verso la tanto attesa (e temuta) finalissima. Una partnership carica di energia tra Opel e X Factor 2020, ricca di contenuti che hanno intrattenuto gli spettatori e anche la fanbase online. Siamo tutti finalmente pronti per il verdetto finale, non vediamo l’ora.

La finale, show di Sky prodotto da Fremantle, sarà in onda proprio questa sera, giovedì 10 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su TV8, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV.