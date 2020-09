X Factor 2020, è Opel Corsa-e l’auto ufficiale

editato in: da

Se i cantanti di X-Factor fossero un’auto, quale sarebbero?

Al giovane pubblico appassionato di uno dei talent show più amati degli ultimi anni piace molto il marchio Opel, che per la quarta edizione consecutiva continua a collaborare con X Factor, presentando uno dei suoi modelli come auto ufficiale dello spettacolo.

In questo momento la Casa vuole puntare sulle sue nuove auto elettriche, per una mobilità innovativa e sostenibile, con Opel Corsa-e e Mokka-e sempre presenti al fianco dei protagonisti. Grazie a Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, e Fremantle, Opel è nuovamente l’auto ufficiale di X Factor anche nell’edizione 2020. Lo show partirà proprio domani, giovedì 17 settembre, alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV, oltre al venerdì, in prima serata, su TV8.

Opel, come abbiamo anticipato, anche nell’ambito di questa partnership importante che va avanti ormai da anni, ha deciso di puntare tutto sull’elettrico per sostenere la crescita della nuova mobilità sostenibile. Un brand che continua a dimostrare una forte attenzione per l’ambiente e che vuole essere leader nel mondo delle auto a basse emissioni, dell’elettrico vero, con la spina.

Questo è il motivo per cui ha deciso di puntare proprio sul lancio di numerosi modelli elettrificati, quest’anno sono quattro, e nel 2021 ne presenterà altri quattro. L’obiettivo di Opel è raggiungere l’elettrificazione totale della gamma di vetture e veicoli commerciali entro il 2024. Il grande show di successo trasmesso da Sky quest’anno vuole amplificare la voglia di esserci e di comunicare dei ragazzi, mai forte come ora.

La giuria è formata da quattro personalità molto forti e originali, si tratta di artisti diversi per gusti e cultura musicale, ma scelti perché adatti a ricoprire questo ruolo importante. Le new entry sono due e poi ci sno invece altrettanti ritorni in famiglia. Stiamo parlando di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Opel Corsa-e e Nuovo Mokka-e sono i due modelli più celebri di Opel, nelle versioni elettriche, saranno le protagoniste di questa edizione, che ha già generato una grande attesa nel pubblico. Le vetture ritornano protagoniste sul palco più famoso d’Italia. Opel Corsa-e è già un successo di mercato accessibile a tutti, per Opel Nuovo Mokka-e invece sarà un lancio all’insegna del talento, dello stile inconfondibile e della voglia di rompere le regole.