VW Polo, nuova versione Sport e alimentazione a metano

Ecco la nuova Polo Volkswagen

Volkswagen propone la nuova Polo Sport, un modello inedito per tutti gli amanti della guida e del look sportivo. La sesta generazione dell’auto riesce ad essere comunque pratica, efficiente e tecnologica e viene offerta in questo nuovo allestimento.

La nuova Polo Sport esalta l’anima affilata dell’auto e le sue caratteristiche dinamiche, offre mobilità sostenibile, uno spazio interno molto importante, assistenti alla guida da segmento superiore e tecnologia intuitiva. L’auto vanta un’evoluzione di ben sei generazioni, e oggi questo nuovo allestimento Sport aggiunge elementi di stile che esaltano il carattere dinamico della Polo.

Gli esterni R-Line della nuova Polo Sport offrono la calandra con logo R-Line e la mascherina inferiore in nero lucido, paraurti e minigonne R-Line, spoiler posteriore e scarichi trapezoidali cromati, vetri oscurati e cerchi in lega Sebring da 16”. Di serie ci sono il sistema di monitoraggio della distanza Front Assist con riconoscimento dei pedoni e la funzione di frenata di emergenza City, i fari fendinebbia, il sistema anticollisione multipla, il rilevatore di stanchezza del guidatore, l’app Volkswagen Connect e la radio Composition Media con display da 8’’.

La nuova Polo Sport aggiunge nuovo contenuti tecnologici con il Tech Pack, che include climatizzatore automatico Climatronic, App-Connect per l’integrazione di Android Auto e Apple CarPlay, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot e volante multifunzione rivestito in pelle. Volkswagen propone anche i pacchetti estetici Exterior Pack e R-Line Interior Pack, che sottolineano il carattere dinamico della Nuova Polo Sport.

Il nuovo allestimento Sport può essere abbinato a tutte le alimentazioni disponibili, che sono il benzina 1.0 EVO 80 CV e 1.0 TSI 95 CV, il Turbodiesel 1.6 TDI 95 CV con catalizzatore SCR di serie e l’ecologico 1.0 TGI 90 CV a gas metano. Solo sulla nuova Polo Sport è disponibile il potente e efficiente 1.5 TSI ACT 150 CV, associato al cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Modello dalle alte prestazioni, dai bassi consumi e dalle emissioni ridotte.

L’Active Cylinder Technology, sistema di gestione che disattiva temporaneamente due dei quattro cilindri quando non sono necessari, rende l’auto ancora più efficiente e comunque non ne intacca il suo grandioso aspetto sportivo. La nuova Polo Sport sprigiona 150 CV e una coppia massima di 250 Nm disponibile tra 1.500 e 3.500 giri, scatta da 0 a 100 km/h in 8.2 secondi e raggiunge la velocità massima di 216 km/h. I prezzi di listino partono da 18.450 euro con il motore benzina tre cilindri aspirato 1.0 EVO 80 CV.