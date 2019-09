Volvo XC40, il grande suv è il primo veicolo elettrico della Casa

editato in: da

Volvo presenta il suv XC40, il primo veicolo elettrico concepito e realizzato dalla Casa svedese.

Si tratta di un modello a trazione esclusivamente elettrica che Volvo Cars definisce “una delle automobili più sicure in circolazione”. Un motivo di vanto per gli esperti in sicurezza del gruppo scandinavo che hanno progettato completamente la struttura anteriore dell’esemplare, così da ovviare all’assenza di un blocco motore. Il nuovo suv compatto a zero emissioni del marchio di Goteborg verrà svelato ufficialmente in anteprima nella giornata di mercoledì 16 ottobre 2019.

Quello della sicurezza è un aspetto cruciale della nuova Volvo XC40: al fine di proteggere i passeggeri e mantenere allo stesso tempo la batteria intatta in caso di incidente, è stata messa a punto una nuova ed esclusiva gabbia di sicurezza. La batteria è protetta da una scocca in telaio di alluminio estruso, inserita al centro della struttura della carrozzeria, in modo tale da creare una zona deformabile incorporata intorno alla batteria, a sua volta collocata nel pavimento dell’auto per sfruttare il vantaggio di abbassarne il baricentro, riducendo la tendenza al ribaltamento.

I tecnici di Volvo hanno rinforzato la scocca della XC40 anche nella parte posteriore, dove il propulsore elettrico è stato integrato nella struttura della carrozzeria. Questo permette di assicurare una migliore e più efficace ripartizione delle forze d’impatto verso l’esterno, riducendo gli effetti sulle persone a bordo della vettura.

Grazie alla nuovissima piattaforma ADAS, viene introdotto un sistema di sicurezza attiva che è costituito da una serie di radar, sensori a ultrasuoni e videocamere che consente ulteriori sviluppi e ottimizzazioni del suo impiego, costituendo un’ottima base di partenza per la guida autonoma del futuro. L’assistenza di guida ADAS, Advanced Driver Assistance System, sfrutta un software sviluppato dalla join-venture creata da Volvo Cars e Veoneer e ribattezzata Zenuity.

Sotto il cofano della nuova XC40, la prima automobile completamente elettrica sviluppata e realizzata da Volvo, ci sarà un propulsore con una schema a 3 cilindri, con un motore che presenterà una cilindrata sostanzialmente ridotta rispetto alle generazioni passate dei 4 cilindri. Maggiori dettagli sulla nuova creatura della Casa svedese verranno comunicati nelle prossime settimane. La presentazione ufficiale in anteprima al pubblico del nuovo modello è prevista per il prossimo 16 ottobre.